Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, 2024-25 kayak sezonunu Cumartesi günü açıyor.

Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta olan ve 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak sezonunu açıyor.

Tüm ihtiyaçlara cevap veren konaklama ve günübirlik tesisleri, gece kayağı, buz pateni pisti, teleski ve telesiyej hizmetleri sunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Cumartesi gününden itibaren misafirlerini konuk etmeye başlayacak.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk ve Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun’dan bilgi alan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas’ın en önemli önemli marka değerlerinden birisi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin Cumartesi günü sezonu açacağını ifade etti.

Kayak sezonu açılıyor

Vali Şimşek, “Sezon öncesi son hazırlıkları yerinde görüyoruz. Çok şükür ki son günlerde yağan kardan bölge de nasibini almış. Kayak anlamında da yeterli seviyeye ulaşmış durumda. Yaklaşık 50 cm yağış söz konusu. İnşallah son hazırlıklarımızı da yaparak hafta sonu kayak merkezimizi kayak severlerin hizmetine sunmuş ve sezonu açmış olacağız” dedi.

“200 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz”

Karın erken yağması ile sezonun erken başlayacağını ifade eden Vali Şimşek, “Tabii bu yıl karın erken gelmesiyle birlikte sezonu da erken açmış olduk, böylece bizlerin de beklentisi yükseldi. Şöyle ifade edeyim. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 60 günlük bir kayak sezonu yaşamıştık. Bu sezon beklentimiz yaklaşık 120 gün civarında inşallah daha uzun ve verimli bir sezon bizleri bekliyor. Aynı şekilde ziyaretçi beklentimiz de artmış durumda. Geçtiğimiz sezon 145 bin civarında bir ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu sezonki beklentimiz ile 200 bin ziyareti hatta bunun da üstünde. Ben buradan Tüm kayak severleri Yıldız Dağı Kayak Merkezine davet ediyorum. Sadece Sivas’tan değil, bölge illerinden de tüm kayak severleri merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinde bulunan imkanlar hakkında da bilgi veren Vali Şimşek “Kayak merkezimiz, kayak severlerin tüm beklentilerini karşılayacak bir kapasitede. Her tür kayak severe hitap edecek bir kayak merkezi. Bu anlamda 7 pistimiz var. En uzunu 3 bin 500, en kısası da 900 metre. Toplamda da 16 bin metre civarında bir kayak pisti uzunluğuna sahip. Ayrıca tesisimizde kızak ile kaymak isteyenlere yönelik olarak 400 metre uzunluğa sahip Türkiye’nin en uzun yürüyen bantı mevcut." diye konuştu.

İki adet chalet faaliyete geçiyor

Yıldız Dağı Kayak Merkezinde bu sene ilk kez faaliyete geçecek olan 2 adet dağ evi olduğunu belirten Vali Şimşek “Tüm bunların yanında Yıldız Dağı Kayak Merkezinde 2 telesiyej, 1 t-bar ile birlikte gece kayak imkânı da sağlıyoruz misafirlerimize. Yaklaşık 300 yataklı konaklama imkânı sunan otelimiz ve 25 adet doğal yaşam evlerimiz de mevcut. Son olarak bir yenilik olarak şunu da belirtmeliyim ki bu yıl ayrıca 2 adet Chalet adı verilen oldukça konforlu ve özel konaklama imkânı sunacak olan dağ evimizi de faaliyete geçiriyoruz. Tabii kayak merkezimizin diğer kayak merkezlerine oranla ekonomik imkânlar sunan bir merkez olduğunu da vurgulamalıyız. Bu da merkezimizi cazip kılan yönlerden birisi. Kısacası burada kayak severler için her şey mevcut. İnanıyorum ki burayı tercih eden misafirlerimiz pişman olmayacak ve burada tüm beklentilerinin karşılandığı güzel bir kış tatili geçireceklerdir. Ben sezonun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Tüm kayak severleri Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne beklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.