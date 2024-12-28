Antalya’da bir haftadır etkili olan sağanak yağış, İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyüklüğünde yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası’nın taşmasına neden oldu. Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası’nda su seviyesi 5 ile 7 metre arasında yükselirken, içeriye girişler ise yasaklandı. Mağaranın masmavi turkuaz renkteki suyu yine yağışlardan dolayı kahverengiye dönüştü.

İbradı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağış sonrası yer altı sularının yükselmesi ile birlikte denizden 400 metre yükseklikte bulunan Altınbeşik Mağarası’nda su düzeyinde ciddi artış meydana geldi. Mağarada su seviyesi yaklaşık 5-7 metre arasında yükselirken, içerisine giriş ise yasaklandı. Suyun yükselmesi ile birlikte mağaranın ağzından akan sular büyük şelaleler oluşturdu. Bu sular, ulaştıkları Manavgat Çayı’nın da su seviyesinde yükselmeye neden oldu.

“Mağaradan taşan Oymapınar Barajı’na ulaşıyor”

İşletmesi İbradı Belediyesine ait olan Altınbeşik Mağarası sorumlusu Ulaş Ünlüsoy, dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük yer altı gölünün yağışlar sebebiyle su seviyesinde 4-5 metre civarında artış yaşandığını kaydetti. Mağaranın ağzından suyun silme geçtiğini söyleyen Ünlüsoy, “Yağışların etkisi ile birlikte gelen su çamur renginde akmaktadır. İçeriye giriş oldukça tehlikeli. Mağaradan akan su Manavgat Oymapınar Barajı’na gitmektedir. Buradan şelaleler oluşturarak Üzümdere Irmağı’nın devamında bulunan Melas Kanyonu’na inerek Oymapınar Barajı’na ulaşıyor” dedi.

“Su seviyesinin normale dönmesini bekleyeceğiz”

Geçtiğimiz Salı gününden itibaren etkili olan yağış ile birlikte mağaranın su seviyesi yüksek olduğu için ziyarete kapattıklarını anlatan Ünlüsoy, “Su seviyesinin normale dönmesi ile birlikte mağaramızı tekrar ziyarete açacağız. Şu anda bu seviyede iken içeriyi gezdirmemizin imkanı yok. Su seviyesi düşerse gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra gezdirme imkanı olacak. Şu durumda içeriye girme imkanı yok. Ziyarete açılınca gelen ziyaretçilerimiz mağaranın içerisinde oluşan müthiş şelaleleri görme imkanı bulacak" diye konuştu.