Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM’ye bir marka daha katılıyor. Modanın en büyük markalarından SeçilStore’un KUMSMALL Mağazası, 5 Mayıs Cumartesi günü açılacak.

Birbirinden şık ve zarif ürünleri ile kadın giyiminin en önemli markalarından olan SeçilStore, Türkiye’deki en büyük mağazasını KUMSMALL AVM’de açıyor. Mağazanın açılışı 5 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da yapılacak. Sıra dışı ve iddialı tasarımlarını Kayseri ve çevre illerdeki kadınlarla buluşturacak olan SeçilStore, ilk ziyaretçilerini açılışa özel yapacağı indirimlerle karşılayacak.