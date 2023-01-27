Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan, 858 metre uzunluğunda, 250 metre derinliği ile Türkiye’nin en derin 4’üncü mağarası olan Ilgarini Mağarasına daha kolay ulaşım sağlanabilmesi için Kastamonu Üniversitesi, yeni rota belirlemek için çalışma başlattı.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan, 858 metre uzunluğunda, 250 metre derinliği ile Türkiye’nin en derin 4’üncü mağarası olan Ilgarini Mağarasına daha kolay ulaşım sağlanabilmesi için Kastamonu Üniversitesi, yeni rota belirlemek için çalışma başlattı.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile Türkiye’nin en derin 4’üncü mağarası olan Ilgarini Mağarasına ilgi her geçen gün artıyor. Bu çerçevede daha önce Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda yürütülen kamp alanları ve trekking rotaları belirleme çalışmalarının yanı sıra, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından da yeni rota belirleme çalışması başlatıldı. Bu sayede, Ilgarini Mağarasına ulaşımın daha kolay hale getirilmesi hedefleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, beraberindeki grup ile birlikte, Ilgarini Mağarasına yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında trekking rotaları da oluşturan gurup, 2,5 kilometre uzunluğunda zorlu parkuru yürüyerek mağaraya ulaştı. Mağarada bir süre keşif yapan ve geceyi burada kamp yaparak geçiren gurup, ardından yürüyüşüne devam ederek Loç Vadisine kadar indi. Loç Vadisinde Sorgun Yaylası üzerinde de maceracı gurup, kamp yaptı.

“Belirleyeceğimiz yeni rotalarla Kastamonu’nun değerlerini ortaya çıkartacağız”

Kastamonu’nun değerlerini ortaya çıkartabilmek için bu tür rota belirleme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Haberal, “Kastamonu’nun doğal değerlerini ortaya çıkartmak için, macera turizmi rotalarımıza Pınarbaşı ilçemizden yola çıktık. 35 kilometrelik bir araç yoluyla Ilgarini yürüyüş alanına kadar ulaştık. Ilgarini Mağarasına gitmek için bu alandan araçtan inip patika yolla yürümeye başladık. İlk olarak önümüze mantar mağarası çıktı. Ardından Ejder Mağarası çıktı. Ejder Mağarasını çıktıktan sonra 2.8 kilometrelik bir yürüyüş sonucunda Ilgarini Mağarasına varmış olduk. Ilgarini Mağarasını inceledikten sonra esas bizim hedefimizde olan Gömelen Kanyonu’na aşmaktı. Burada yol yok, iz yok, amacımız macera rotalarına yeni bir rota eklemekti. Burada Erzurum’dan gelen arkadaşımla beraber yola çıktı. Önümüze ayılar, domuzlar, yaban keçileri değişik kuş türleri gözlemledik, vahşi bir hayatın içerisinde tam 13,5 kilometrelik bir yolla Kalem Burnu denilen bir noktaya geldik. Valla Kanyonunun suyunun çıktığı yere ulaştık Loç Vadisinde. Kalem Burnu dediğimiz yere geldiğimizde orada bir kamp alanı tespit ettik. Oradan Sorgun Yaylasına giden rotaları çıkardık, ardından Kalem Burnundan Derebucağı Mahallesine ve Gömelen Kanyonuna indik. Burada kamp alanını belirledik amacımız tabiat turizmi ve macera turizmi rotalarımızı Kastamonu’ya kazandırmak. Macera severler, Ilgarini Mağarası hattı üzerinden Loç Vadisine doğru giden bir turizm rotası gerçekleştirdik” dedi.

"Burası çok nadir güzelliklerin olduğu bölgelerimizden bir tanesi"

Ilgarini Mağarasının büyüleyici ve iki tane girişi olan bir mağara olduğunu söyleyen Haberal, “Sol tarafına gidildiğinde mezarlıkların, iç kalıntıların olduğu ve tabii ki her yerde olduğu gibi orada da definecilerin yağmaladıkları tespit ettik. Bizde gidebildiğimiz yere kadar gittik. Ben mağara uzmanı değilim ama var olan değerlerimizi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bir mağara uzmanları eşliğinde mağaranın gezilip detaylıca sonuna kadar gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada oluşumunu tamamlamış bir mağara var, diğer bir kol üzerinde de oluşumuna devam eden yürüyüş alanı daha var. Yani içeriye giren insanlar bir gün boyunca akşama kadar oradan çıkamayabiliyor. Biz orada kamp yaptık, çadırda kurduk, orada kaldık. Geceyi mağaranın içerisinde geçirdik. Harika bir coğrafya, arkasında Sorgun Yaylası var, diğer tarafta Valla ve Gömelen Kanyonlarının ve Loç Vadisinin geçiş güzergahları var. Burası çok nadir güzelliklerin olduğu bölgelerimizden bir tanesi. Ejder ve Mantar Mağaraları da bu güzellikleri süsleyen ve çeşitliliğini anlatan değerlerimizdir” diye konuştu.