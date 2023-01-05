Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanlar için Burç Yazıbağ’da yapımı tamamlanan Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon merkezinde incelemede bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanlar için Burç Yazıbağ’da yapımı tamamlanan Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon merkezinde incelemede bulundu.

Türkiye’nin alanında en büyük ve en oluşumlarından biri olan tesis, Büyükşehir Belediyesi tarafından Burç Yazıbağ’da 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları için tam teşekküllü tedavi merkezi olma özelliği taşıyor. İçerisinde kedi ve köpekler için ayrı tedavi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin olduğu, ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depolarının yer aldığı tesiste, hazırlıklar tamamlanarak açılış için gün sayılmaya başladı. Tesis ayrıca hastane, restoran, üniversiteler, okullar gibi mekanlarda oluşan yemek artıklarını değerlendirerek sokak hayvanları için mama üretim makinalarına da ev sahipliği yapıyor.

"Hasta olan bir kedinin, köpeğin neye ihtiyacı varsa bu tesiste o var"

Tesiste incelemelerde bulunan Fatma Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin sokak hayvanları başta olmak üzere bütün hayvanların tedavi ihtiyaçlarını karşılayacağını belirterek şunları söyledi:

"Tesis çok önemliydi Tarım ve Orman Bakanlığımız ile en uygun modeli aldık projelendirdik. Şu anda içeride büyük bir ameliyathane var, büyük bir bakım merkezi var. Gözlemevinden tutun her bir kedimizin, köpeğimizin tek tek ilgilenileceği besleme noktasına kadar her alan mevcut. Laboratuvarı, kan tahlili yapacakları, MR yapacakları, ultrason yapılabilecek hasta olan bir kedinin, köpeğin, bir canın da neye ihtiyacı varsa bu tesiste o var. Düşünen, bu hale gelmesinde emek veren büyük bir takım çalışması var. Bunun sonunda hayvan dostu bir Gaziantep’i birlikte inşa etmiş olacağız. Artık bu şehrin hayvan tedavisi anlamında dış hizmet alma ihtiyacı kalmadan kendi içinde kendi sorununu çözecek kapasiteye ulaşmış olduk.”