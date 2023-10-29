Yerden 25 metre yükseklikte ve 300 metrekare cam alanıyla Türkiye’nin en büyük seyir teraslarından biri olarak inşa edilen Kirazlıdere Cam Seyir Terası, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında hizmete girdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in projeleri arasında yer alan Kirazlıdere’ye 2,5 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 16 metre çapındaki 300 metrekarelik cam alanıyla yerden 25 metre yükseklikte inşa edilen cam seyir terası Cumhuriyet’in 100’üncü yılında açıldı.

Cam seyir terasıyla Isparta’nın doğal güzellikleri kuş bakışı izlenebilecek ve bu güzellikleri yaşamak isteyen herkes için benzersiz bir deneyim sunacak. Cam seyir terasının açılışına Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, ilçe, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasında Isparta’da çok sayıda tarihi eser olduğunu belirten Vali Aydın Baruş, Isparta’nın ayrıca doğal güzellikleri bakımından da ilgi gören noktalardan birisi olduğunu kaydetti. Vali Baruş, “Ancak turizmde sadece tarihi değerlere ve doğal güzelliklere sahip olmak yetmiyor. Bu şehrin simgesi olabilecek ve zamanına damga vuracak simgesel nitelikte eserlerde lazım. Cam seyir terası da şehrimizin simgelerinden olabilecek bir eser. Burada büyük emek ve alın teri var. Burada inşa edilen sosyal tesisler ile birlikte burasının hem Ispartalılar için hem de ilimizi dışarıdan ziyaret eden misafirlerimiz için önemli bir uğrak noktası olacağını düşünüyorum. Isparta’nın tanıtımında da bu eseri hep kullanacağız ve Türkiye’nin merakını bu tarafa çekeceğiz. Cam seyir terası, çağlar boyunca yüzyıllar boyunca Isparta’ya kazandırılan eserlerin modern bir izdüşümü. Her çağda yaşayan insanlar gelecek nesillere emanet edecek bir takım kalıcı eserler bırakırlar. Bende bu terasın Isparta için çok kalıcı bir eser olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olması dileklerimi iletiyorum” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm katılımcıların Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu güzelliği yaşamak bizler için büyük bir gurur. Böylesine güzel bir günde şehrimizin yeni bir alanında yeni bir tesisinin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan 1,5 yıl önce Kirazlıdere’mizi açmıştık ve ardından cam seyir terasımızın yapımına başlamıştık. Zor ve meşakkatli bir çalışma sonrasında mutlu sona ulaştık. Cam seyir terasımızın şehrimize farklı bir renk katacağı inancındayız. Amacımız şehrimize çok daha fazla turist çekebilmek şehrimizin albenisini artırabilmek, şehrimizin güzelliklerine güzellikler katabilmek tüm amacımız budur. Bir belediye başkanı olarak yapmış olduğumuz bir yatırımı sizlerin hizmetine sunduktan sonra gelecek tepkilerde bizim için önemli. Her yaptığımız yatırımda öncelikle vatandaşlarımızın memnuniyeti önceliğimizdir. Kirazlıdere’miz çok beğenildi. Cam terasımız bizim için değerli ve önemli. Türkiye’de 6 ilde cam teras var ancak bunun gibi büyük alanlı değil. Bizim için önemli olan Türkiye’de farkındalığı oluşturacak güzel bir tesis olması. Mühendis arkadaşlarımızın beyanıyla Türkiye’nin en büyük cam terası. Bu da bizi son derece memnun etti. Daha nice 100 yılları kutlamayı, daha nice yüzyıllarda da ülkemizin dimdik ayakta kalmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cam terasımız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, edilen duanın ardından kesilen kurdele ile cam seyir terasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar cam seyir terasından Isparta’nın doğal güzelliklerini izledi.