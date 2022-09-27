Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Türkiye’nin en büyük Atatürk kütüphanesinin yapımına başladıklarını İstanbullulara müjdeledi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Türkiye’nin en büyük Atatürk kütüphanesinin yapımına başladıklarını İstanbullulara müjdeledi.

Ataşehir’e yeni bir kütüphane daha kazandırılıyor. Bin 672 metrekarelik alanda 667 metrekare oturumlu, 4 kattan oluşan toplam 3 bin 249 metrekare yapı alanına sahip Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesinin 2023 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor. İçerenköy Mahallesi Su Deposu mevkiinde yapımına başlanan Atatürk Kütüphanesinde; Atatürk kitaplığı, sergi salonu, etüt ve çalışma alanları, kayıt stüdyoları ile dijital kütüphane yer alacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Türkiye’de Atatürk ile ilgili bulanamayan her kitap yeni hizmet merkezimizden temin edilebilecek. İşte bu yüzden Atatürk Kütüphanesi gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yer alacak. Bizler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetin değerlerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Atatürk’ün bize gösterdiği yolda, Cumhuriyet’in ışığında, aydınlık yarınlara yurttaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz” dedi.