Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanmak üzere olan Mevlana Mahallesi Meydanı’nda incelemelerde bulundu. Burada hem vatandaşlarla selamlaşıp hal hatır soran Başkan Yalçın hem de çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Yalçın ayrıca proje çerçevesinde yeni yerine taşınan mahalle muhtarlığını da ziyaret etti.

Konuyla ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, Türkiye’nin en büyük mahallelerinden birisi olan Mevlana’ya yakışır bir meydan ortaya çıkardıklarını ifade ederek, “Öncelikle buranın projesini yarışmayla belirledik. 57 proje arasından birinci olanı hayata geçirdik. 22 bin metrekarelik bir alanı nakış nakış işledik. Bölge halkının hem çay kahve içip dinlenebileceği hem kültürel etkinliklere katılıp çeşitli ihtiyaçlarını giderebileceği fonksiyonel bir meydan ortaya çıktı. Yapım çalışmalarını tamamladık, şu anda yeşil alan, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yürütüyoruz. Vatandaşlarımız şimdiden kullanmaya başladı. İlçemize ve Mevlana Mahallemize hayırlı olsun.” dedi.

NELER VAR?

85 bin nüfusuyla Türkiye’nin 7. Kayseri’nin en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi Meydanını baştan aşağı yenileyen Talas Belediyesi, projesini yarışmayla belirlediği 22 bin metrekarelik fonksiyonel bir meydan ortaya çıkardı. 14 bin metrekaresi yeşil alandan oluşacak meydanda kafeterya, muhtarlık, cami, kültür evi, amfi tiyatro, banka ATM’leri ve kent ekmek büfesinin yanı sıra yürüyüş yolları, kamelyalar ve spor alanları yer alıyor. Başkan Yalçın’ın her hafta çarşamba günü vatandaşlarla görüştüğü Şeffaf Oda’nın da yer aldığı meydanda ayrıca acil durum konteyneri bulunuyor.