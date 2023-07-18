Türkiye’nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi Ecogreen GES Grup Başkanı Ali Korkmaz, “Türkiye’nin en büyük ikinci ve en yenilikçi santralini devreye almamıza sayılı günler kaldı” dedi.

Ecogreen Enerji tarafından Niğde Bor’da yapımını süren ve bittiğinde Türkiye’nin yekpare bir alanda en büyük 2’nci GES’i olacak 130 MWp büyüklüğündeki Ecogreen YEKA-4 Niğde Bor-2 sözleşmesinin Mayıs 2022’de imzalandığını hatırlatan Ecogreen GES Grup Başkanı Ali Korkmaz, “Ağustos ayının sonlarına doğru tamamen devreye almayı planladığımız santralimiz ülkemizin hizmetine açıldığında gerek teknolojisi gerekse çevre düzenlemeleriyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji yolculuğuna yakışır, her haliyle örnek bir tesis olacaktır. Niğde Bor’da santralimizin arazisinde ilk yaptığımız incelemelerde ilginç bir durum tespit ettik. Bu arazinin yeryüzünden yansıma değeri, Türkiye ortalamasının yüzde 28’le çok çok üzerindeydi. Bu durumu bir avantaja çevirebilmek için, panel seçiminde dual glass bi-facial ürünleri tercih ettik. Bu sayede yeryüzünden yansıyan ışınımlardan da enerji üretebiliyoruz. Yine burada solar tracking dediğimiz tek eksenli güneş takip sistemli paneller kullanarak, gün boyu güneşi takip ederek, enerji üretimimizi maksimum seviyeye çıkaracağız. Optimum güç hesaplarımıza göre yüzde 30 DC gücümüzü daha fazla kuruyoruz. Yılda 300 GWh enerji üretecek bir tesis kurmayı hedefliyoruz. Solar invertör olarak da depolama teknolojisi entegre edilebilir üniteler tercih ettik. Tesisimiz bugünden depolama teknolojisine her haliyle hazır. Bu teknolojiyi çok yakından takip ediyor, orta vadede bu tesisimize entegre etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bölgenin kalkınmasına ciddi bir katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Tesisin altyapı olarak yüzde 80, üstyapı olarak da yüzde 40 oranında kurulumunun tamamladığını kaydeden Korkmaz, şöyle konuştu:

“130 MWp tam kapasite gücümüzü, önümüzdeki Ağustos ayı sonu itibarıyla devreye alıyoruz. Ecogreen’in çevre ve doğa hassasiyetine yakışır bir vizyonla, sahada sıfır atıkla çalıştık. Arazideki hafriyatın tamamını yine tesisin içinde kullandık. Çevremizde bulunan yaşam alanlarını rahatsız etmemek amacıyla, saha çalışmalarımız sırasındaki gürültü seviyemizi minimize ettik. Öyle ki burada Avrupa Birliği’nin belirlediği gürültü standartları oranının yüzde 50 altında çalışıyoruz. Santralimizin tamamında otonom güvenlik sistemleri yapıyoruz. Sahamız çok büyük olduğu için, askeri tesislerde kullanılan radar teknolojisiyle, burada otonom güvenlik sistemi kuruyoruz. Bu sistem, 200 metreye kadar tüm varlıkları tanıyabiliyor, yaklaşan varlığa göre uyarı sistemini aktive edip tehlike arz edecek bir durumda güvenlik birimlerini bilgilendiriyor. Yine bu sahada, string bazında full izlenebilen bir sistem kurduk. Otonom hata tespiti, hatalara karşı otonom sistem reaksiyonu gibi birçok yapay zeka içeren teknolojik altyapıyı sistemimize entegre ettik. Buradaki istihdamı da çoğunluk bölge halkımızdan sağladık. Yine ileride bu bölgede hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle, bölgemizin kalkınmasına da ciddi katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ecogreen YEKA-4 Niğde Bor-2 130 MWp Güneş Enerji Santralini, Türkiye’nin en yenilikçi santrali olarak iki ay sonra devreye aldığımızda bize ve ülkemize yakışan büyük bir projeyi sektörümüze kazandıracağız.”