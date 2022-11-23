EnerjiSA Enerjinin yüzde 94 oranında çoğunluk hisselerine sahip olduğu ’Eşarj’, Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Kadoil ile Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyon ağını genişletiyor. İş birliği ile Türkiye’nin 81 ilinde binin üzerinde yüksek hızlı şarj istasyonu hedefine uygun olarak 50 ilde 100 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurulması hedefleniyor.

EnerjiSA Enerjinin yüzde 94 oranında çoğunluk hisselerine sahip olduğu ’Eşarj’, Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Kadoil ile Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyon ağını genişletiyor. İş birliği ile Türkiye’nin 81 ilinde binin üzerinde yüksek hızlı şarj istasyonu hedefine uygun olarak 50 ilde 100 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurulması hedefleniyor.

Türkiye’nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu şirketi olan Eşarj, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ve hızlı şarj istasyonu yatırımını teşvik etmek amacıyla iş birliklerine devam ediyor. Eşarj, Türkiye’nin her köşesinde 600’den fazla bayisi ile müşterilerine akaryakıt ve LPG sunan Kadoil ile iş birliği anlaşması imzalayarak hizmet ağını genişletiyor. Anlaşma ile 50 ilde 100 istasyona ulaşılması hedefleniyor. Eşarj ve Kadoil iş birliğinde kurulacak tüm istasyonlar yüksek hızlı (DC) olarak müşterilerine hizmet sağlayacak. İş birliği sayesinde elektrikli araçlar, yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bataryalarını 30 dakikada yüzde 80 doluluk oranına getirebilecek. Bu ortaklıkla beraber tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak yüksek performanslı şarj ağı sayesinde, Eşarj ve Kadoil müşterileri batarya endişesi yaşamadan seyahatlerini sürdürülebilecek.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve EnerjiSA Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’nin ilk elektrikli araç şarj istasyonu ağı Eşarj olarak ülkemize ve insanımıza karşı sorumluluklarımız var. Müşterilerimizin hiçbir tereddüt yaşamadan elektrikli araç kullanımına yönelmesini sağlamak, kesintisiz ve konforlu yolculuk için onların yanında yer almak bizim için çok önemli. Bu noktada elektrikli araç ekosistemine dahil olmak isteyen her paydaşla iş birliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öncü ve kapsayıcı bir şirket olarak gördüğümüz Kadoil ile bu iş birliğine imza atmaktan son derece memnunuz” dedi.

Kadoil Yönetim Kurulu Başkanı Nergiz Kadooğlu Çifçi ise Eşarj ve Kadoil işbirliği hakkında, “Dünyada büyük bir değişim yaşanıyor. Yeni mobilite ve elektrifikasyon artık hayatımızın bir parçası olma yolunda. Yaygın bir şarj istasyonu altyapısının kurulması bu değişimin olmazsa olmazı. Kadoil olarak, bu yeni geleceğe uyum sağlamak ve mevcut yatırımlarda göz önüne alındığında, şarj istasyon altyapısı için akaryakıt istasyonlarının tercih edileceğine inanıyoruz. Geleceği kurgularken, son 100 yılda akaryakıtla çalışan araçlar için kurduğumuz, milyarlarca dolar yatırdığımız altyapıya sahip, 150 binden fazla çalışana istihdam sağlayan sektörümüz öne çıkacaktır.

Sektörün en hızlı büyüyen ve en değerli markalarından Eşarj ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu projenin yaygınlaşması ile tüm elektrikli araç sahibi misafirlerimize Kadoil güvencesinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu iş birliğinin iki şirket, bayilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Kadoil hakkında

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Kadooğlu Holding AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat AŞ; akaryakıt sektörüne 2000 yılında giriş yapmış, 2006 yılında ise Kadoil markası ile akaryakıt dağıtım şirketi olarak sektörde yer almaya başlamıştır. Kadoil, akaryakıt ve LPG dağıtım sektöründe 600’ün üzerindeki bayiliği ve 16 bölge müdürlüğü ile üst sıralardaki yerini korumaktadır.

Eşarj hakkında

EnerjiSA Enerjinin sermayesinin tamamına sahip olduğu EnerjiSA Müşteri Çözümleri AŞ’nin yüzde 94 oranında pay sahibi olduğu Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ (Eşarj), Türkiye’nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu operatörü olarak 2021 yıl sonu itibarıyla 263 halka açık noktada 494 şarj soketi (170’si hızlı şarj soketi olmak üzere) ile elektrikli araç istasyon ağı yönetmektedir.