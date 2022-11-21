Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye geneli sektör ihracatının ekim ayında 239,2 milyon dolara ulaştığını, Birlik olarak bu performansa yüzde 49 oranında destek verdiklerini açıkladı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye geneli sektör ihracatının ekim ayında 239,2 milyon dolara ulaştığını, Birlik olarak bu performansa yüzde 49 oranında destek verdiklerini açıkladı.

Türk yaş meyve sebze sektörü olarak pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik büyük gayret gösterdiklerini belirten Başkan Ferhat Gürüz, bir yandan yurt içi ve yurt dışı fuarlara katıldıklarını diğer yandan düzenlenen özel nitelikli alım heyetleri vasıtasıyla ihracatçıları alıcı firmalarla buluşturduklarını söyledi.

Türk yaş meyve sebze sektörü Madrid’e çıkarma yaptı

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında yılın 10 ayına göre Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin yüzde 45 pay ile birinci, Avrupa Birliği’nin yüzde 33 pay ile ikinci, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 11 pay ile üçüncü sırada yer aldığını belirten Başkan Ferhat Gürüz, “Türk çiftçisinin emeğinin uluslararası piyasalarda en yüksek değeri bulması için pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Tarladan sofraya güven veren sürdürülebilir, kaliteli ve zengin ürün çeşitliliğini ön plana çıkarıyoruz. Bu çerçevede ekim ayı içinde İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen 14. Fruit Attraction 2022 Fuarı’na milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. Yaş meyve sebze sektöründe her türlü ürün ve teknoloji sisteminin sergilendiği Fruit Attraction 2022 Fuarı’na ülkemizden 11 firma katıldı. Milli katılım organizasyonunu düzenleyen Birliğimiz, Avrupa Birliği pazarına yön veren tedarikçileri sektör profesyonelleriyle buluşturan fuarda, Türkiye’yi ve sektörümüzü tanıtan etkinlikler yaptı. Bu fuar ülkemiz için Avrupalı tüketicilerin taleplerine cevap verebilmesi, pazarda daha etkin yer edinebilmesi ve kendini tanıtabilmesi açısından iyi bir fırsat oldu” dedi.

“Sektörümüz Antalya’da 44 ülkeden gelen alım heyetleriyle buluştu”

Başkan Ferhat Gürüz, yine ekim ayında Antalya’da düzenlenen İnterfresh Eurasia Fuarı’na katıldıklarını, 44 ülkeden alım heyetlerinin geldiği bu organizasyonda da Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatını yukarılara taşımak için çok yönlü çalışmalar yaptıklarını söyledi. İskandinav ülkelerini de pazar çeşitliliğini artırma çalışmalarına dâhil ettiklerinin altını çizen Başkan Ferhat Gürüz, bu çerçevede Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda Finlandiya ile yeni ticaret köprüleri kurmak için adımlar attıklarını ifade etti. Başkan Ferhat Gürüz, ekim ayında düzenledikleri Özel Nitelikli Sanal Alım Heyeti etkinliğinde Finlandiya’da yerleşik K-Citymarket firmasının temsilcilerini çevrimiçi ortamda Türkiye’den 11 firma ile bir araya getirdiklerini, verimli görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Ekim ayında en çok ihraç edilen ürünler mandarin, üzüm ve limon

Türkiye’nin ekim ayı yaş meyve ve sebze ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi:

“Yılın 10’uncu ayında 412 bin 855 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren sektörümüzün en çok ihracat ettiği ürünler mandarin, üzüm ve limon oldu. Mandarinde 46,3 milyon dolarlık, üzümde 39,2 milyon dolarlık, limonda 32,8 milyon dolarlık ihracat değerlerine ulaştık. Ekim ayı sektör ihracatımızı ülkelere göre değerlendiğimizde en yüksek değerleri Rusya, Almanya ve Ukrayna pazarlarında elde ettik. Söz konusu dönemde Rusya’ya 95 milyon dolarlık, Almanya’ya 17,2 milyon dolarlık, Ukrayna’ya 14,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, 2022 yılı Ocak-Ekim ayları arasında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 182 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini, Birlik ihracatının ise 968,4 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.