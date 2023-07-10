Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ünü ülke sınırlarını aşmış Ulukale dutunu dolu vurdu.

Dut’un başkentlerinden biri olarak adlandırılan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünü dolu vurdu. Köyde yarım saate yakın yağan nohut büyüklüğünde ki dolular, dut ağaçlarına zarar verdi.

Dut üreticisi olan Ulukale köyü Muhtarı Bayram Aydın, “Köyümüzde yaklaşık yarım süren nohut büyüklüğündeki dolu yağışı bahçelerimize büyük zarar verdi. Bahçelerimizde sahanlarımız serili, hasat dönemindeyiz. Yurt geneline ve yurt dışına dut gönderiyoruz. Türkiye de dut denilince akla Ulukale Dutu gelir. Tüm üreticilerimize, köylülerimize geçmiş olsun" dedi.