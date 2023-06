Çayırova Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği satranç turnuvası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 434 sporcunun katılımıyla başladı.

Çayırova Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği satranç turnuvası, Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Satranç turnuvasına Türkiye’nin dört bir yanından gelen 434 sporcu boy gösterdi. 8 kategoride yarışan sporcular, iki gün boyunca derece elde edebilmek için mücadele edecek. Günün erken saatlerinde salonda başlayan hareketlilik, gün boyunca devam etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sporcuları yalnız bırakmadı. Turnuvada ilk hamleyi Başkan Çiftçi yaparken, etkinliğin gerçekleştirildiği kapalı spor salonu çevresinde hem sporcuların hem de ailelerin rahatı için her şey düşünüldü. Çayırova Belediyesi ekipleri, dışarda öğrencilerini bekleyen veliler için çadırlar kurarak ikramda bulundu. Ayrıca turnuvada mücadele eden sporcular için de maç aralarında ikramlar dağıtıldı. Turnuvada konuşan Başkan Çiftçi, "4 yılda Çayırova’mızı spor kenti yaptık. Birçok branşta ve alanda başarıya imza attık. En son geçtiğimiz hafta basketbolda şampiyon olduk ve birinci lige çıktık. Bugün de diğer bir branş olan satranç turnuvasını düzenliyoruz. Türkiye geneli satranç turnuvasının ikincisini yapıyoruz. Turnuvamızda 21 ilden katılım gösteren 434 yarışmacımız var. Edirne’den Kars’a, Ordu’dan Hatay’a kadar her bir ilden yarışmacılarımız bugün ter dökecek. Çayırova’ya kadar gelen kıymetli katılımcılarımıza ve yavrularımıza başarılar diliyorum. Her branşta gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyor ve başarılar diliyoruz” dedi.