Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler, Denizli’nin Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası’nda 5.’si gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan Yörük Türkmen Toyunda bir araya geldi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler, Denizli’nin Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası’nda 5.’si gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan Yörük Türkmen Toyunda bir araya geldi.

Buldan ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen Yörük Türkmen Toyunun 5.’si, 1155 rakıma sahip Süleymanlı Yaylası’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toy, açılış konuşmalarıyla devam etti. Türkiye’nin farklı illerinden katılım sağlayan çok sayıda Yörük ve 150’ye yakın dernek, bir araya geldikleri toyda renkli görüntüler oluşturdu. Çadırların kurulduğu yaylada müzik eşliğinde doyasıya eğlenen Yörükler, yöresel kıyafetler giyerek hünerlerini sergiledi. Bayrakların dalgalandığı, atların sıralandığı ve Yörük kültürünün sergilendiği yaylada, bölgeden de katılım sağlayan binlerce vatandaş, renkli görüntülere şahit oldu. Yörükler, yoğun kalabalığın olduğu toyun senelerce yapılarak geleceğe aktarılmasını istiyor.

“Kardeşler burada bir araya gelmeyi özlemiş”

Katılımın yüksek gerçekleştiğin ve ilçenin görülmeye değer olduğunu belirten Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, “Buldan’da 5.’si düzenlenen Yörük Türkmen Toyu’nun memleketimize hayırlı olmasını isteriz. Buldan’ımız Türkiye’mizin nadide ilçelerinden biri. Yönümüzle, dokumamız ve üzüm bağlarımızla ilçemiz vatandaşların gelip gezeceği bir yer” dedi. Buldan Yörük Türkmen Derneği Başkanı Osman Ören ise “Gördüğünüz gibi muhteşem bir ortam var. 2 yıl aradan sonra Türkiye’nin minyatürü tekrar buraya topladık. Şuanda burada 150 dernekten fazla katılım var. Kardeşler burada bir araya gelmeyi özlemiş” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin farklı coğrafyalarından insanlar burada”

2 yıl aranın ardından beklenenden çok katılımın olduğunu, yaylada Yörüklerin doyasıya eğlendiğini belirten Buldan Yörük Türkmen Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Yeşildağ, geleneği devam ettirmek istediklerini ifade etti. Çeşitli şehirlerden katılımın sağlandığının altını çizen Yeşildağ, “Bugün çok heyecanlı ve coşkulu katılım var, 5.’sini düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermiştik. Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden Kırıkkale’den ve Giresun’dan olsun Türkiye’nin farklı coğrafyalarından insanlar burada” diye konuştu.