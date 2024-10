Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu olan Momtalks ilk kez Bursa’da gerçekleştirildi. Sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin ebeveyn eğitiminden geçtiğine inanan ve “Gelecek Aileden Başlar” diyen Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu Momtalks’un 12.si bu yıl özel Bursa Kültür Okulları’nın ev sahipliğinde uzman konukların katılımıyla düzenlendi.

Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, kuruldukları 2002 yılından bu yana akademik yönden sürekli ülkemizin en başarılı okulları arasında yer alıp, “Eğitimde Bursa’nın Türkiye markası” olmayı başardıklarını belirtti. Yıldırım Bey Sırakaya, Özel Bursa Kültür Okulları olarak; “MomTalks”un 12.’sine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

“Ulusal organizasyonların ev sahibiyiz”

Akademik çalışmaların yanı sıra, eğitimdeki gelişmeleri ve organizasyonları da çok yakından takip ediyor, ulusal organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Yıldırım Bey Sırakaya, “Dünyanın birçok ülkesinde, eğitimin çeşitli boyutlarında en iyi örneklerini bulma faaliyetlerimize aralıksız devam etmenin de gayreti içerisindeyiz. Özel Bursa Kültür Okulları olarak; çok sayıda ulusal ölçekte organizasyona da imza attık, alanında uzman onlarca ismi Bursa’da binlerce kişiyle buluşturduk. Bugün bizleri bir araya getiren MomTalks, bu anlayışla düzenlediğimiz organizasyon zincirinin yeni bir halkası” dedi.

MomTalks konferansının herkes için bir öğrenme ve paylaşma alanı olacağını vurgulayan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, “Her birimiz burada yeni şeyler öğrenirken, aynı zamanda kendi deneyimlerimizi de paylaşarak birbirimize destek olabiliriz. Çünkü her aile farklıdır ve her çocuğun ihtiyaçları özeldir. Burada konuşulacak her bir bilgi, her bir deneyim, bizleri çocuklarımızla olan ilişkimizde daha güçlü kılacak” diye konuştu.

“Özgüvenli çocuklar yetiştiriyoruz”

Çocuk eğitiminin sadece akademik başarıyla sınırlandırılamayacak kadar geniş ve derin bir alan olduğunu aktaran Yıldırım Bey Sırakaya, “Eğitim, bir çocuğun sadece okul sıralarında öğrendiği bilgilerle değil, aile içinde aldığı sevgi, güven ve değerlerle şekillenir. Bir çocuğun kendine güvenen, mutlu bir birey olmasının temelleri evde atılır. Biz anne babalar, çocuklarımızın ilk öğretmenleriyiz ve onlara yalnızca bilgi değil, değerler, merhamet, sabır ve sevgi öğretiriz” şeklinde konuştu.

Son olarak MomTalks’ın fikir annesi Eğitimci Dr. Bahar Eriş ve proje ortağı Aile Çocuk Yazarı Zeynep İşman’a teşekkür eden Yıldırım Bey Sırakaya, “Bir toplumun geleceği, o toplumun çocuklarına verdiği değerle şekillenir. Çocuklarımızı anlamak, onları desteklemek ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğu üstlenirken birbirimize destek olmak, bilgi ve deneyim paylaşmak büyük bir önem taşır. Bu önemli konferansa katılımınız ve duyarlılığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyor, çocuklarımızın dünyasını daha da güzelleştirmek için hep birlikte yeni adımlar atacağımıza inanıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Farkındalık oluşturmalıyız”

MomTalks proje ortağı, aile çocuk yazarı Zeynep İşman da Özel Bursa Kültür Okulları’nın organizasyona ev sahipliği yaptığı için memnuniyet duyduklarını söyledi. MomTalks’un 2017’den bu yana Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı uzman ve ebeveyn buluşma platformu olduğunu söyleyen Zeynep İşman, MomTalks’un amacının, ebeveynlerin geleceği şekillendirmedeki rolü ve eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

“Sorumluluk aileden başlıyor”

MomTalks fikir annesi eğitimci Dr. Bahar Eriş ise Bursa’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek ev sahipliği yapan Özel Bursa Kültür Okulları’na teşekkür etti. Türkiye’nin her bir yanından anne, baba ve aile büyükleriyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Dr. Bahar Eriş, “Momtalks, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı uzman ve ebeveyn buluşma platformudur. 2017’den bu yana ebeveynlerle buluşmayı sürdüren MomTalks’un amacı, ebeveynlerin geleceği şekillendirmedeki rolü ve eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalığı artırmaktır” dedi.

Dr. Bahar Eriş, dünyada annelerin çocuk yetiştirmede birincil rolü üstlenen taraf olmaya devam ettiği gerçeğinin altını çizerek, “Dolayısıyla, sorumlulukların adil dağıldığı, kadın ve erkeğin dengeli bir biçimde yükü bölüştüğü, ebeveynliğin tamamen annenin omuzlarında olmadığı bir dünyaya ulaşma ideali, yine öncelikle annelerin bilinçlendirilmesinden başlar. Kadının ve annenin eğitimi, bir memleket meselesidir” diyerek konuşmasını tamamladı.

Ufuk açan oturumlar

Programın ilk bölümünde gerçekleştirilen oturumlarda ilk olarak yer alan Konuşmamız Gerek Derneği Başkanı Dr. İlayda Eskitaşçıoğlu, “Hadi Konuşalım: Regl olmak” konulu sunumunu yaptı. Türkiye’nin büyük bir bölümünde kız çocuklarının regl konusunda yaşadığı tabulardan bahsetti. Eğitim kapsamı genişledikçe yaşanan bu sorunların azalacağını inandığını belirten Dr. İlayda Eskitaşçıoğlu deprem bölgesinde yaptıklarını çalışmaları aktardı.

Eğitimci-Matematik Girişimcisi Burcu Haboğlu Baba ise “Çocuklarda Matematiksel Düşünme Becerisi” konusunda konuşmasını sundu. Matematiksel düşünce gücü okul öncesi dönemden itibaren başlayarak doğru eğitim sistemleri çocuğa kazandırılabilir diyen Burcu Haboğlu Baba, “Bir çocukta matematiksel düşünce gücü ne kadar gelişmiş olursa hayatı da o kadar kolaylaşacaktır. Bu yüzden çocuğunuzun matematiksel düşünce gücünü geliştirmek için öncelikli olarak günlük hayattan başlayın” dedi.

Yazar Emre Dalkılıç “Sınavlarda Motivasyon, Başarı ve Çalışma Yöntemleri” hakkında sunum gerçekleştirdi. Motive olmak kişinin belirli bir hedefe için içsel bir güdülenme duyması olduğunu belirten Emre Dalkılıç, odaklanmanın ise hedefe yönelik dikkatin yoğunlaştırılması ve dikkatinin dağılmadan çalışma sürecine katılma becerisi olduğunu söyledi. Sınava çalışma sürecindeki en önemli etmenlerden birini motivasyon olduğunu aktaran Emre Dalkılıç, birçok bilimsel araştırmanın motivasyon ve başarı arasında sağlam bir ilişki olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sosyolog-Yazar Nurdoğan Arkış da “Çocuklukta Özgüven” konu başlıklı sunum yaptı. Kendini iyi ifade edebilme, duygularını kontrol edebilme ve iletişim konusunda becerili olmanın özgüvenin kriterleri olduğunu aktaran Nurdoğan Arkış, özgüven geliştirmenin her yaşta eğitimle mümkün olduğunu söyledi. Nurdoğan Arkış, aile içinde bireylerin birbirine verdiği değerin önemini vurgulayarak çocuğa seçme hakkı verilmesini ve kendini ifade etmesine imkan tanınması gerektiğinin altını çizdi.

Çocuk gelişiminde rehber bilgiler paylaşıldı

Programın ikinci bölümünde gerçekleştirilen oturumlarda ise Prof. Dr. Nalan Kuru “Duygu Odaklı Ebeveynlik” konulu konuşma yaptı. Çocuk yetiştirmenin belirli bir derecede emek ve sorumluluk gerektiren bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nalan Kuru, “Duygu odaklı ebeveynlik ’Bağlanma Teorisi’ üzerine temellendirilmiş çocuk yetiştirme pratiklerinden birisidir. Ebeveynlik temel olarak bakım sağlayan ebeveynlerin çocukları ile geliştireceği yetiştirme bağına odaklanıyor. Duygu odaklı ebeveynlik temel olarak içgüdüsel bağlılıktır” dedi.

Klinik Psikolog Betül Güldal ise “Ergenlikte İletişim ve Siber Zorbalık” sunumunu yaptı. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin birçok faydası olmasına rağmen sınırsız, denetimsiz ve kontrolsüz kullanımının bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini söyleyen Betül Güldal, “Araştırmalar siber zorbalığın öğrencilerin okul yaşamı üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunduğunu göstermektedir. Siber zorbalığı önlemek için okul ebeveyn iş birliği sağlanmalı, okulda saygı ve güvene dayalı ilişkiler geliştirilmelidir” diye konuştu.

“Dayanıklı çocuklar yetiştirmeliyiz”

Programın kapanış bölümünde ise Klinik Psikolog Beyhan Budak “Kaos Dolu Bir Dünyada Dayanıklı Çocuklar Yetiştirmek” konulu kapanış konuşması yaptı. Programa katılan ailelere seslenen Beyhan Budak, “Hayatta kaçınılmaz olarak zorluklara ve streslere maruz kalırız. Yaşadığımız zorluklarla nasıl baş ettiğimiz ise büyük oranda ebeveynlerimiz tarafından nasıl yetiştirildiğimizle alakalıdır. Psikolojik sağlamlığı yüksek çocuklar yetiştirmeye gayret etmeliyiz” dedi.

Aşırı koruyucu bir tutum takınmanın düşünüldüğü gibi önemli olmadığını ifade eden Beyhan Budak, gerektiğinde çocukların minik ve tehlikesiz hatalar yapmasına izin vermek, toparlanabilme ve yeniden başlayabilmeyi öğrenmelerine yardımcı olacağını söyledi. Beyhan Budak gelişen yeterlilik hissinin çocukta özgüven gelişimine yardımcı olduğunu aktararak konuşmasını tamamladı. Beyhan Budak, son kısımda konukların sorularını cevapladı.