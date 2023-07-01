Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelaleleri tatilciler ile doldu taştı.

Kurban Bayramını fırsat bilen ve doğa tatili yapmak isteyen yerli turistlerin gözdesi Aladağ Küp Şelaleleri oldu. 10 farklı şelaleden oluşan Küp Şelaleri eşsiz doğası, temiz havası ve soğuk suyu ile ilgi topluyor.

Bayram tatilini doğa turu ve kamp tatili ile değerlendirmek isteyen yüzlerce kişi Aladağ Küp Şelalelerine akın ederken vatandaşlar Adana ve çevre illerdeki sıcak havadan kaçtıklarını söyledi.

Adana’dan bölgeye gelen Çetin Çetin, “Burada hava serin Adana’nın sıcağından kaçtık. Gayet serin ama sinekler var. Sosyal alanlar biraz daha genişletilirse güzel olur. Adanalı hemşerilerimize tavsiye ederiz” dedi.

Gaziantep’ten gelen Hanifi Terlemez ise “Sıcaklardan kaçtık buraya ailecek serinlemeye geldik. Süper bir yer herkese tavsiye ederim. Yolların yapılması elektriğin gelmesi lazım” diye konuştu.

Adana’dan gelen Ahmet Şıtak ise Küp Şelalelerin gerçekten çok güzel olduğunu söyleyerek, "Tatil olarak büyük bir fırsat bir tek yolları sıkıntılı. Çok harika bir doğası var, kamp alanı için müthiş bir yer su çok güzel buz gibi" diye konuştu.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden gelen Erkan Parmaksız ise “Bayram tatilinde gezmeye geldik ortam çok güzel biraz bakımsız daha güzel hale getirilebilir” dedi.

İstanbul’dan ailesiyle birlikte gezmeye gelen Ogün Gültekin, “Aslen burası bizim köyümüz ama işlerden dolayı İstanbul’da yaşıyoruz. Kurban Bayramında sıcaktan köyümüze geldik burası çok serin imkânımız oldukça gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.