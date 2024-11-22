Zengin kültürel ve tarihsel mirasıyla öne çıkan Menemen, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da karavancıların buluşma noktası oluyor. Türkiye’nin her köşesinden tam 80 karavan, Menemen Gölpark’ta düzenlenecek Karavan Şenliği’nde bir araya gelecek.

Doğayla iç içe özgür yaşam tarzının en yaygın türü olan karavancılık için Menemen yeni çekim merkezi oldu. Köyleri, arkeolojik alanları, tarihsel ve kültürel mirası, lezzetleri ve tarımıyla turizmin yeni değer haline gelmeye başlayan Menemen, karavancıları buluşturacak. Türkiye’nin birçok farklı şehrinden tam 80 karavan ve 5 imalatçı firma, Gölpark Karavan Şenliği’nde bir araya gelecek.

Gölpark Karavan Şenliği’ne katılacak karavancılar için Menemen Belediyesi tarafından dolu dolu bir program hazırlandı. Bu yıl Öğretmenler Günü’ne de denk gelen şenlik programında, öğretmenlerin en özel günü kutlanacak, kamp ateşi yakılacak, bisiklet yarışı yapılacak, kısa film gösterimi gerçekleştirilecek, kültür gezisi düzenlenecek, canlı müzik ve daha birçok aktivite yer alacak.

“Menemen artık herkes için çekim merkezi”

Gölpark Karavan Şenliği’nin bir gelenek haline gelmesini istediklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Karavancı misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl temelleri attığımız organizasyona bu yıl tam 80 karavan katılıyor. Menemen, tarihi ve doğal güzellikleriyle, modern şehircilik çalışmalarıyla, Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyü gibi ilçemize kattığımız yeni nitelikleriyle artık her kültürden vatandaşımız için bir çekim merkezi haline geldi. Bu zenginliğimizi geliştirerek korumak için, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla birlikte hafta sonunu ilçemize geçirecek karavancılar için güzel bir program hazırladık. Dostlukların pekiştiği, keyifli bir organizasyon olacak.” dedi.