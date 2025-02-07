Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteğiyle TMMOB Mimarlar Odası ve Gaziantep Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Türkiye’nin Deprem Gerçeği Çalıştayı başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteğiyle TMMOB Mimarlar Odası ve Gaziantep Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, 6 ve 20 Şubat 2023 depremlerinden çıkarılan dersler ele alınarak gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için çözüm yolları masaya yatırıldı.

Depremin 2. yılında gerçekleştirilen "Türkiye’nin Deprem Gerçeği: Deprem İllerinde Mimarlık, Planlama ve Afet Yönetimi" başlıklı çalıştay, 8 oturumla başladı. Çalıştayın ana başlıkları arasında arama-kurtarma, geçici barınma, hasar tespiti, güçlendirme, imar ve yapı denetim mevzuatı, afet riskli alanlar, kentsel dönüşüm gibi konular yer aldı.

Çalıştayın açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ile akademisyenler ve STK’lardan temsilciler katıldı. Çalıştay öncesi Bilkent Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinin İslahiye Kent Meydanı proje çalışmalarının bulunduğu serginin açılışı yapıldı. Öğrenciler çalışmalarını katılımcılara anlattı.

"Gaziantep modeli ile ilerliyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalıştayın amacının depremden çıkarılan sonuçlarla bir daha benzer acıları yaşamamak olduğunu vurguladı. Şahin, "Bilgi ekonomisini doğru okuyarak kararlı ve erdemli bir şehir zeminini oluşturmak istiyoruz. Gaziantep Modeli ile ilerliyoruz" dedi.

"Doğaya saygılı olmalısınız"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise konuşmasında Gaziantep Kent Konseyi’nin yaptığı bu çalışmanın ve çıkacak sonuçların önemine vurgu yaparak, "Bu acılar ve felaketlerin tekrardan yaşanmaması için bu çalışmaları yapıyoruz. Aklı, tekniği, bilimi kullanmamız gerekiyor. Doğal afetlerden bahsediyorsanız, siz doğaya doğanın size müsaade ettiğinden fazla ve müsaade ettiğiniz usulün dışında dokunduğunuz zaman afet olur ve can kayıpları yaşanır. Doğaya saygılı olmalısınız. Her türlü afetle mücadele etmemiz gereken bir coğrafyada yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Depremden edinilen tecrübeler paylaşılıyor"

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, ortak akıl ile çok iyi iş birlikleri yapılabileceğine dikkat çekerek, "Depremden geçen iki yılda edindiğimiz tecrübeleri paylaşmak istiyoruz. Büyük bir acı yaşadık, ama bu acıyı tekrar yaşamamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Depremin nedenlerini unutmadık ve unutturmayacağız"

TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, yaşanan acılardan ders çıkarıldığını belirterek, "Bu çalıştayda iki yıl boyunca tartıştığımız nedenleri ele alacağız. Amacımız bu deneyimleri bilimsel bir zeminde değerlendirmek" diye konuştu.

Rektörlerden bilimsel yaklaşım vurgusu

Çalıştaya katılan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bilimin ışığında yürütülen bu çalışmaların kıymetini vurguladı.

Çalıştayın sonunda sempozyum düzenlenecek

İki gün sürecek çalıştay, sempozyum ve kapsamlı bir rapor hazırlanmasıyla sona erecek. Bu rapor, depreme hazırlık konusunda Gaziantep Modeli’nin temel taşlarını oluşturacak.