Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından son 5 yılda büyük yatırımlarda bir turizm merkezi haline getirilen, yaz döneminde de tüm altyapısı değiştirilerek Türkiye’nin denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden biri olan Çambaşı Yaylası’ndaki kayak tesisleri kış sezonunu açıyor.

Kabadüz ilçesinde bulunan tesisin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında telesiyej bakımları yapıldı, kayak pistleri çevresinde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Kar makinaları ve kar motorları bakım ve onarımdan geçirilerek, pistlerde düzenleme çalışmaları yapıldı. Konaklama için misafirlerin tercih ettiği bungalovlarda da yapılan çalışmalarla tesis, yeni sezon için hazırlandı. Tesis, 30 Kasım 2024 tarihinde hizmete açılacak.

Konaklama imkanı artırıldı, otopark kapasitesi 2 katına çıkartıldı

Çambaşı Doğa Tesisleri’nde bungalovlara ilave olarak konaklama oda sayısı arttırıldı. Toplamda 12 adet bungalovun bulunduğu tesiste 34 adet otel odası oluşturuldu. Yapılan bu arttırma ile tesise gelen misafirlerin konaklama sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu. Özellikle kış sezonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan tesiste otopark alanında ıslah çalışmaları yapılarak, otopark kapasitesi 2 katına çıkarıldı.

Tesise gelen acemi misafirler için 100 metre uzunluğunda baby lift yapıldı. Kayağa yeni başlayanlar için hizmete alınan bu çalışma ile acemi kayakçılar eğlenceli ve kolay bir eğitim geçirme imkanı bulacak. Pistlerin kalitesini de arttıran ekipler, rüzgara maruz kalan bölgelere kar perdesi görevi görmesi için orman gülü dikimi gerçekleştirdi. Alt ve üst istasyon bölgelerine peyzaj çalışmaları da yapılarak tesise görsel estetik kazandırıldı.

"Tesis her türlü aktivite için hazır"

Türkiye’nin denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birinin bulunduğu Doğa Tesisleri’nin yeni sezona hazır olduğunu belirten Ordu Kayak Spor Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Turan, tüm alt ve üstyapının hazır olduğunu söyledi. Turan, “Yaz döneminde tesisin tüm alt ve üstyapı çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve etkili olan kar yağışından sonra tesisimiz Cumartesi günü itibarıyla faaliyetlere başlayacak. Tesislerimize gelen yerli ve yabancı turistler için her türlü aktivite hazırlıklarımız tamamlandı. Zengin menüsü ile tesisimiz gelen misafirlerimizin damaklarına da hitap edeceğiz. Biz hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri sonucu geçen sezonlarda yüz binlerce kişiyi ağırlayan Çambaşı Doğa Tesisi’nin bu sezon da vatandaşların ilk tercihi olması hedefleniyor.