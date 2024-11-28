Türkiye’de bir çok il karla mücadele ederken, Ege’nin incisi İzmir’de yer alan Derekahve’deki sonbahar manzaraları ziyaretçilerine doğa keyfi yaşatıyor.

Türkiye’nin pek çok noktası yağan erken kar ile beraber beyaza büründü. Pek çok ilden kar manzaraları gelirken, kar hasreti çeken İzmir’de ise vatandaşlar sonbahar keyfi yaşıyor.

Binlerce yaprak bir örtü gibi kapladı

Yeşilin, suyun, kuşların cıvıltısının buluştuğu Tire ilçesindeki Derekahve’de ise ortaya çıkan sonbahar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa harikası Derekahve’deki ağaçlar birer birer yapraklarını dökerken, sararan binlerce yaprak yolları bir örtü gibi kapladı. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan doğa harikası mekan, özellikle fotoğraf severlerin ve yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından oldu.