Türkiye’nin batısı sağanak yağış ve seller ile boğuşurken Şanlıurfa’da ise 45 dereceyi bulan sıcaklar, vatandaşları bunaltıyor.

Türkiye’nin batısı sağanak yağış ve seller ile boğuşurken Şanlıurfa’da ise 45 dereceyi bulan sıcaklar, vatandaşları bunaltıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış ve su baskını uyarısında bulunduğu Türkiye’nin batısı sellerle boğuşurken ülkenin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hava sıcaklığı bunaltıyor. Gün içerisinde 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Günün en sıcak saatlerinde evlerinden çıkmayan vatandaşlar, klimaların altında serinlerken evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise parklar ile gölgelik alanlara akın ediyor.

Sadece bugün değil, Şanlıurfa’nın 3 ay boyunca sıcak olduğunu söyleyen Ramazan Yıldırım, “Bu aralar da daha çok sıcak. İncir sıcağı, üzüm sıcağı, onlar da oldu. Biz de havanın serinlemesini bekliyoruz çünkü gölgeliklere, parklara, klimaların altına kaçmaktan bunaldık, sıkıldık. Şanlıurfa’nın çok fazla sosyal alanları da yok. Hava sıcaklığından korunabileceğimiz çok alan da yok. Yani evden parklara, parklardan evlere gidiyoruz” dedi.

Sıcaklardan korunmak için evden çıkmadıklarını söyleyen Zemzem İzol, “Hava çok sıcak, evden çıkamıyoruz. Klimayı açıyoruz ama elektrik faturası yüksek geliyor, ödeyemiyoruz. Çocukların hepsi sıcaktan bayılıyor. Evde 7 kişi var ve sadece bir adam çalışıyor, adam ne yapacak” ifadelerini kullandı.

"Serin ağaç bulup gölgesinde uzanıyoruz"

Şanlıurfa sıcaklarına alıştıklarını söyleyen Zemzem Sarıkaş ise “Anne ve babadan buradayız, sıcaklara alıştık. Soğuk havaya dayanamıyoruz ama sıcak havaya dayanabiliyoruz. Klimamız var, 10 yıldır almışız ama bir gün olsun kullanmadık çünkü elektrik pahalı olduğu içim açamıyoruz. Çarşıya geldiğimizde hangi ağaç gölgesi serin ise orada uzanıyoruz” diye konuştu.