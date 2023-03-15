Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yerel tohum, Ulusal güç’ sloganı ile 2016 yılında hizmete açılan ve 968 çeşit yerel tohumun bulunduğu ‘Yerel Tohum Merkezi’nden Türkiye’nin dört bir yanından talepte bulunan vatandaşlara 45 günde 4 bin 500 paket ücretsiz yerel tohum gönderildi.

En fazla 5 çeşit yerel tohum alınabiliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi bünyesinde bulunan 968 türde yerel tohumlardan isteyen bulunan vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi yereltohum.mugla.bel.tr/ adresinden en fazla 5 tür yerel tohum talep edebiliyor. Site içinde domates, biber, patlıcan, fasulye, nohut, börülce, salatalık, bamya, kavun, marul, kabak gibi değişik tür ve bu ürünlerin çeşitlerinden tercih ettikleri 5 yerel tohumu ‘Tohum Talep Formu’nu doldurarak adreslerine gönderiliyor.

Şubat ayında talepler alınıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezine tohum talebinden bulunan vatandaşlar Şubat ayı başından itibaren, Mart ayı sonuna kadar tohum talebinde bulunabiliyor. İki aylık süre içinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen tohum talepleri merkezde görevli personel tarafından tek tek küçük kağıt kaselere tohumlar yerleştirilerek istenen adreslere gönderiliyor.

Yerel tohumlar envantere işlenmeden önce analiz ediliyor

Kurulduğu 2016 yılında elde az sayıda yerel tohum bulunurken, Muğla genelinde yapılan yerel tohum taramaları sonucu her geçen yıl artan tohum miktarı 7 yılda 968’e ulaştı. Yerel tohumlar yapılan tarama ve analizler sonucu envantere işlenirken, her yıl merkezde çoğaltılan tohumlar ücretsiz olarak Türkiye’nin 81 ilinden gelen taleplere göre dağıtımı yapılıyor.

Merkezden de tohum dağıtımı yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezinden belediyenin resmi web sayfası üzerinden talep alınırken, çok sayıda vatandaş merkeze gelerek tohumları merkezden de karşılayabiliyor. Muğla, Aydın ve Denizli gibi illerden veya Muğla’nın değişik ilçelerindeki yazlıklarına giden vatandaşlar Denizli Karayolu üzerindeki Tohum Merkezine uğrayarak ata tohumlarına sahip olabiliyor.

45 günde 4 bin 500 paket ata tohumu gönderildi

Yerel Tohum Merkezinden 1 Şubat tarihinden itibaren yaklaşık 900 talep alınırken, 4 bin 500 paket yerel tohum Türkiye’nin değişik illerine gönderildi. Yerel Tohum Merkezinde bulunan personel, tohum talep formuna gelen talepleri kavanozlar içindeki tohumlardan tek tek küçük kağıt kaselere koyarak talep edilen adreslere gönderiyor.