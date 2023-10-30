Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ), “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dış Ticaretimizde Yeni Bir Ufuk: Türkiye’nin Afrika Vizyonu’’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu Utku Bengisu’nun tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dış Ticaretimizde Yeni Bir Ufuk: Türkiye’nin Afrika Vizyonu’’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe; PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Ender Coşkun, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, iş insanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasında Dekan Prof. Dr. Ender Coşkun, Afrika kıtasının kültürel birikimi ve büyük potansiyeliyle 21. yüzyılın yükselen değeri olarak öne çıktığını, küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör haline geldiğini vurguladı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise konuşmasında Denizli’nin dış ticareti ve Afrika ile ticaret potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada, Pamukkale Üniversitesi’nde Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışır bir şekilde oldukça önemli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirtti. PAÜ’nün misyon ve vizyonu gereğince şehir ile bütünleşmeyi hedeflediğini, PAÜ’nün üniversiteler arası bilimsel sıralamalarda, Denizli’nin ise ihracatta ilk sıralara çıkartılmasında birlikte hareket etmenin önemli olduğunu vurguladı. PAÜ’de alanında uzman akademisyenlerin olduğunu, 3+1 ve 7+1 eğitim modemleri modellerinin yaygınlaştırılmasıyla hem şehrimizin hem de üniversitemizin daha üst sıralara yükseleceğine işaret etti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan’ın yaptığı söyleşide Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Afrika’ya ihracatta devletimizin sağladığı; destekler, tedarik ve satış süreçleri gibi konularda önemli bilgiler vererek katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, konuşmacı Utku Bengisu ve DENIB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.