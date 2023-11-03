DÜZCE(İHA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Afrika Vizyonu” programı düzenlendi.

Türkiye’nin Afrika Vizyonu konulu panelinde açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Düzce Şubesi başkanı Özgür Sağlam, en hızlı büyüyen 10 ülkeden 7’sinin Afrika kıtasında olduğunu belirterek “2000’lerin başında umutsuz kıta olarak adlandırılan Afrika, bu imajını son 20 yılda değişim geçirerek gelecek vaat eden bir görünüme dönüşmüştür. Son verilere göre dünyada en hızlı büyüme gösteren 10 ülkeden 7’si Afrika’da bulunmakta olup genç nüfusu ve pazar fırsatlarıyla Afrika kıtası küresel güçlerin ekonomik rekabetini çekmektedir” dedi.

Sağlam’ın konuşmasının ardından Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu Utku Bengisu Türkiye’nin Afrika Vizyonu konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Bengisu, Afrika’ya ihracatta devletimizin sağladığı; destekler, tedarik ve satış süreçleri gibi konularda önemli bilgiler vererek katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Programın sonunda MÜSİAD’a üye olan iş insanlarına rozetleri takıldı.