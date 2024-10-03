İbramaki Sanat Galerisi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) iş birliğinde düzenlenen ‘Türkiye Etrafında 65 Gün’ isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Yunanistanlı fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis’in Türkiye’nin farklı şehirlerinde çektiği karelerden oluşan sergi, 5 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Türkiye’nin 55 şehrini 65 gün boyunca arabayla dolaşan Yunanistanlı fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis, objektifine takılan karelerin içinden seçtiği fotoğrafları, İbramaki Sanat Galerisi’nde açtığı sergide sanatseverler ile paylaştı. Serginin açılışı için düzenlenen törene, KUFSAD’ın yanı sıra aynı zamanda Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı da olan Levent Köylü ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver de katıldı. Yoğun ilgi gören serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından KUFSAD Başkanı Levent Köylü tarafından Stelios Demertzis’e Başkan Ömer Günel adına teşekkür belgesi takdim edildi. Sergi kapılarını, 5 Ekim Cumartesi gününe kadar açık tutacak.

Serginin açılışında konuşan KUFSAD Başkanı Levent Köylü, “Ben sizlerin huzurunda, değerli sanatçımız Stelios Demertzis’e, Türkiye’yi iyi bir fotoğraf sanatçısı gözüyle gözlemledikten sonra yaptığı çekimlerden oluşan bu sergiyi Kuşadası’na getirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’de ziyaret ettiği yerler arasında en çok Fethiye ve Kapadokya bölgelerinden etkilendiğini belirten Stelios Demertzis ise, “Türkiye çok güzel bir coğrafyaya sahip. Her şehrin kendine has özellikleri var. 65 gün süren geziden büyük bir keyif aldım” diye konuştu.