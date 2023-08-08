Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketinin yer aldığı Capital500 araştırmasında 131. sırada bulunan Corendon Airlines, Antalya için yapılan değerlendirmede ise birinci oldu.

Capital500’ün 2022 yıl sonu rakamlarına göre hazırlanan yeni araştırmasında 37 sektör yer aldı. Bu yılın ilk 3 sektörü; enerji-petrol, gıda-içecek ve otomotiv olarak sıralanırken Corendon Airlines’ın öncülük yaptığı ulaştırma sektörü ise atağa geçerek toplam cironun yüzde 5’ini yaptı ve sıralamada 6’ncılığa yükseldi. Araştırmaya göre firma, ulaştırma sektöründe hizmet veren en iyi 4. şirket oldu. Araştırmaya ilk girdiği sene olan 2011’de 431. sırada yer alan Corendon Airlines’ın başarılı büyüme grafiği Capital500 listelerine de yansıdı. Her yıl düzenli olarak basamakları tırmanan havayolu firması bu yıl 131. sıraya yükselirken, Antalya için yapılan değerlendirmede ise zirvede yer aldı.

“Gösterdiğimiz yoğun çabanın karşılığını alıyoruz”

Corendon Airlines Mali İşler Direktörü İsmail Erkan Erbay, firmanın kurulduğu günden bu yana filo ve hat çeşitliliği olarak düzenli şekilde büyüdüğünü belirterek " 65 ülkede 165 havalimanına ulaşan uçuş ağımız ile yılda ortalama 6 milyon yolcu taşıyoruz. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında tatilin tadını çıkarmak isteyenler, en popüler destinasyonlara bizim. suduğumuz avantajlarla uçmanın ayrıcalığını yaşıyor. 2023 yılında geçtiğimiz yılların değerlendirmelerine bakarak, uçuşlarımızı talebin yoğun olduğu, operasyon kalitesi yüksek iş birliğine açık havalimanlarına ve hatlara öncelik vererek gerçekleştiriyoruz. Gösterdiğimiz yoğun çabaların bir karşılığı olarak Capital500’de Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Araştırmaya ilk girdiğimiz yıl olan 2011’den bu yana listede hep yer almayı ve zamanla üst sıralara doğru çıkmayı başardık. Sürdürülebilir büyüme modelimizle yeni hedeflere doğru ilerliyor ve listede daha da yükselmek istiyoruz ” diye konuştu.