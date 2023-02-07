Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakillisi olarak kayıtlara geçen Mustafa Sağır’ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakillisi olarak kayıtlara geçen Mustafa Sağır’ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ve Elbistan’da 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma sebep oldu, şuana kadar 3 bin 432 kişi can verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2016 yılında hastanede çift kol nakli yaptıkları ve Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakillisi olarak kayıtlara geçen Mustafa Sağır’ın da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi twitter adresinden duyuran Özkan, “Deprem bölgesinden gelen haberler ne yazık ki çok kötü. 7 yıl önce kol nakli yaptığımız Mustafa Sağır’ı da kaybettik. Oysa yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı. Sayı arttıkça kavramak zorlaşıyor, belki ama her bir kaybın çok önemi olduğunu unutmayalım” sözlerine yer verdi.