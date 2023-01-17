Adana’nın Kozan ilçesinde, Türkiye’nin 3’üncü bilim ve enerji parkının temeli atıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, Türkiye’nin 3’üncü bilim ve enerji parkının temeli atıldı.

Kozan Belediyesi öncülüğünde EnerjiSA’nın desteğiyle Türkiye’de 3’üncü olan bilim ve enerji Parkı’nın temeli, ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde dualarla atıldı. 4 bin 200 metre kare alanın bin 363 metre karesini yeşil alan, 458 metre karesinin bilim, bin 532 metrekaresinin ise yürüyüş alanı olacağı kaydedildi. 28 adet oyun aletinin de yer alacağı parkın, her yaş gurubuna hitap edeceği aktarıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçelerinin tarih, turum ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bilim ve enerji parkı ile de gençlerin cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini kaydetti. Gelecek nesillere örnek bir ilçe olma hayali ile yatırımların sürdüğüne değinen Başkan Özgan "Türkiye’de 3’üncüsü yapılan parkımızın kısa sürede oyun alanları ve bilim atölyeleri ile gençlerin hizmetine sunacağız" dedi.

Belediye ile yapılan görüşmelerde gençlere ve gelecek nesillere ev sahipliği yapacak bir çalışmaya destek ve öncü olmaktan gurur duyduklarını ifade eden firma yetkilisi Servet Sarısoy, parkın kısa sürede ilçede hizmete açılacağını kaydetti.

Temel atma törenine; Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, firma yetkilisi Servet Sarısoy, sivil toplum temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.