Dünyanın ilk 500 süper bilgisayarı listesinde yer alan ve Türkiye’nin iki süper bilgisayarından birisi olan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi içerisinde bulunan süper bilgisayar, akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin kullanımına açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ‘Sizin emrinizde’ diyerek duyurduğu süper bilgisayarı kullanmak için başvurular askidacore.com internet sitesinden yapılabilecek.

Dünyanın ilk 500 süper bilgisayarı listesinde yer alan ve Türkiye’nin iki süper bilgisayarından birisi olan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi içerisinde bulunan süper bilgisayar, akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin kullanımına açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ‘Sizin emrinizde’ diyerek duyurduğu süper bilgisayarı kullanmak için başvurular askidacore.com internet sitesinden yapılabilecek.

Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler bazında olan Teknoloji Merkezi’ni kurdu. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde kurulan Teknoloji Merkezi, çağın gerektirdiği inovatif fikirlere ev sahipliği yapmaya başladı. Teknoloji Merkezi’nin içerisinde bulunan 5 bin 120 Core’luk süper bilgisayar, dünyanın ilk 500 süper bilgisayarı listesinde yer alma ve Türkiye’nin de iki süper bilgisayarından birisi olma özelliğini taşıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da bu süper bilgisayarı akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin hizmetine sundu. Geliştirdiği proje için bilgisayara ihtiyacı olan gençler, askidacore.com internet sitesinden başvuru yaparak süper bilgisayardan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

“5 bin 120 Core’luk süper bilgisayarı sizin hizmetinize sunduk”

Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak süper bilgisayarın öğrencilerin emrinde olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Tuzla Belediyesi, yerel yönetimler işbirliği yapılarak kurulan ilk Teknoloji Merkezi’ni açtık. Kuluçka merkezimizde start-uplar oluşturmaya başladı. Burada Askıda Core projesi ile karşınızdayız. Teknoloji Merkezimizde Türkiye’nin en büyük bilgisayarlarından birisi olan ve 5 bin 120 Core’luk yüksek performanslı bir bilgisayar kurduk ve hizmete aldık. Bu proje ile yapmış olduğunuz bir araştırmayı, istatiksel veriyi, günlerce aylarca sürebilecek bir araştırmayı çok kısa sürede işleyecek 5 bin 120 Core’luk süper bilgisayarımızı çalışıyor. Askıda Core projemiz ile kullanmak istediğiniz 50-100 Core’luk işlemlerle birlikte projelerinizi değerlendirebilirsiniz. Sizlerin fikirlerinizi, çalışmalarınızı en iyi sonuçlar alabilmeniz için alacağınız renderları, çok büyük verilerinizi değerlendirmenizi kısa sürede çok rahatlıkla yaparak, sonuç alabilirsiniz” dedi.