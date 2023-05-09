Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un "Anadolu kırmızısı" modeli Türkiye’nin en büyük 2. barajı olan Deriner Barajıyla buluştu. Bir yanda elektrik üreten Deriner Barajı, bir yanda elektrikle çalışan Togg aynı karede yar aldı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Artvin’de, Türkiye’nin bir başka dev projelerinden biri olan Deriner Barajında tanıtıldı. Temelden 249 metre yüksekliği olan Deriner barajı ,Yusufeli Barajından sonra ülkemizin ikinci en yüksek barajı konumunda. Kurulu Gücü 670 MW olan Deriner Barajı, yıllık üretim kapasitesi ise 2 milyar 118 milyon KWh. Elektrik üreten barajla üzerinde elektrikli yerli otomobil Togg’un tanıtımı yapıldı.

“Artvin elektrik üretiyor, Türkiye elektrikli otomobil üretiyor”

Togg’un tanıtımı için AK Parti Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik baraj gövdesinde deneme sürüşü gerçekleştirdi. Faruk Çelik,” bir tarafta Artvin’in Çoruh nehrini bir gerdanlık gibi ören barajlardan birisi olan Deriner Barajının üzerindeyiz. Hemen yanımda olan TOGG’da elektrikle çalışan otomobil. Artvin elektrik üretiyor, Türkiye elektrikli otomobil üretiyor. İkisinin buluştuğu bir noktadır ve son derece anlamlı diye düşünüyorum. Gelişen Türkiye, yeni yüzyılının şahlanan Türkiye’sinin 2 önemli eserinin buluştuğu yerdir burası“ diye konuştu.

Öte yandan Artvin Valiliği önünde Togg vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar Togg’a yoğun ilgi gösterdi.