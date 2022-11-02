Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1917 yılları arasında Rus Ordusu tarafından Giresun’un Harşit Vadisi bölgesine yapılan işgal ve işgale karşı gösterilen olağanüstü direnişin sembolü olan ’Harşit Savunması’ düzenlenen bir sempozyum ile anlatıldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1917 yılları arasında Rus Ordusu tarafından Giresun’un Harşit Vadisi bölgesine yapılan işgal ve işgale karşı gösterilen olağanüstü direnişin sembolü olan ’Harşit Savunması’ düzenlenen bir sempozyum ile anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde, Giresun Üniversitesinin koordinasyonunda gerçekleştirilen “Doğu Karadeniz’de Rus İşgali ve Harşit Savunması” konulu sempozyumun açılışına Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, il protokolü, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte davetliler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Giresun Valisi Enver Ünlü, ”Yakın tarihimizin dönüm noktası niteliğine sahip mücadelelerinden bir tanesi olduğuna can-ı gönülden inandığımız ‘Harşit Savunması’, kuşkusuz gelecek nesillere, doğru bilgiler ile aktarılması gereken olayların başında gelir. Harşit Vadisi, yöremiz tarihinde iki açıdan çok önemlidir. Birincisi, Çepni Türklerinin Karadeniz Bölgesine inmelerini sağlayan bir geçiş güzergâhı olması, ikincisi ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tamamına yakınını işgal eden Rus ve Ermeni kuvvetlerinin, Harşit çayının batısına geçişine engel olunan yer olmasıdır. Bu bağlamda bölgemiz Rize, Artvin, Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane illeri Ruslar ve Ermeniler tarafından işgal edilmiş, ordumuz Harşit Vadisi’ne kadar geri çekilmişti. Ve burada Harşit’te, Rus ordularını durdurmak amacıyla, düşmana geçit vermemek adına, bölge halkımız kendi aralarında örgütlenmiş, milis kuvvetler teşkil edilerek genç ,yaşlı, kadın,erkek demeden, kısıtlı imkânlarla düşman işgaline karşı canı pahasına kahramanca bir direniş göstermiş, düzenli ordumuza destek vermiştir. Özellikle Osman Ağa ve gönüllü birliklerimizin kahramanca direnişleri neticesinde Rus ordusu Harşit çayının batısına geçememiştir. Harşit savunması Karadeniz Bölgesi özelinde ve ülkemiz genelinde önemi büyüktür. Çünkü bu savunma stratejisi ile Rusların Anadolu’yu işgali engellenmiş, milletimiz kahramanlıklarla dolu tarih sahnesinde, bir kez daha yerini almıştır. Harşit Savunmasının, ülkemizin yeniden doğuşunu sağlayan Kurtuluş Savaşı’mızda da olumlu etkilerinin bulunduğu da bir gerçektir” dedi.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda devam edecek sempozyuma, Giresun Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversite’lerinden 100 dolayındaki akademisyen sunumlarını gerçekleştirecek.