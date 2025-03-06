Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde yeni bir ekoturizm alanının faaliyete geçirileceğini duyurdu.

Sinop’un 2. ekoturizm alanı olarak belirlenen bölgenin, Türkiye’nin 129. ekoturizm alanı olacağını belirten Vali Özarslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tarihten Doğaya ekoturizm Rotası Sinop’umuza Hayırlı Olsun. Sinop’umuzun 2. ülkemizin 129. Ekoturizm Alanı Doğa Yürüyüş Parkurunu Boyabat ilçemizde faaliyete geçiriyoruz. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’müz tarafından hazırlanan Boyabat Salar Köyü Kaya Mezarları Ekoturizm Alanı Yönetim Planı Orman Genel Müdürlüğü’nce onaylandı. Doğa Yürüyüş Parkuru Salar Köyü Kaya Mezarı’ndan başlayıp, Boyabat Bazalt Kayalıkları’nda son bulacaktır. 2025 yılında yaklaşık 20 bin m2 ekoturizm alanında; 2 adet giriş takı, 1 adet çeşme, 8 adet bilgilendirme tabelası, 27 adet yönlendirme ve uyarı tabelası, 5 adet dinlenme yeri, 2 adet ahşap seyir terası ve 2 adet Yöresel Ürün Sergi Standı yapılacak. Kurusaray ve Salar köylümüzün bu standartlarda ürünleri pazarlanarak, turizm hareketliliğinden üreticimiz istifade edecek" dedi.