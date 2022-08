Lapseki Belediyesi’nin milli sporcusu Feyzullah Aktürk, Sırbistan’da düzenlenecek dünya şampiyonasında yine Altın madalya sözü verdi.

Lapseki Belediyesi’nin milli sporcusu Feyzullah Aktürk, Sırbistan’da düzenlenecek dünya şampiyonasında yine Altın madalya sözü verdi.

Macaristan´da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında kazandığı altın madalya ile Türkiye’nin 100’üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Aktürk, 10-15 Eylül tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenecek dünya şampiyonasında yine Altın madalya sözü verdi. Dünya şampiyonasında Türk Bayrağını göndere çektirmek istediğini belirten Aktürk. “Hazırlık kampımızı bitirdik. Şimdi Dünya şampiyonu kampına giriyoruz. Sonrasında dünya şampiyonasına gideceğiz. Kamp arasında belediye başkanımız Eyüp Yılmaz’ı ziyarete geldik. Hayır dualarını almaya geldik. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil edip, bayrağımızı göndere çektirmek için elimizden geleni yapacağız. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda oluyor. Her zaman hedefimiz altın madalya, zirvede olmak. Tüm dünyaya istiklal marşımızı okutmak istiyoruz. Her sporcunun hayali olduğu gibi bizde orada zirvede olup, istiklal marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum” dedi.

Başkan Yılmaz, “Kendisinden Altın madalya bekliyoruz”

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Feyzullah Aktürk kardeşimiz bu gün bizleri ziyarete geldi. Çanakkale’nin başpehlivanı Lapseki Belediyesinin güreşçisi Avrupa şampiyonu kardeşimiz inşallah 10-15 Eylül tarihleri arasında Sırbistan’da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılacak. Bu defa 92 kiloda ülkemizi temsil edecek. Feyzullah kardeşimizden beklentimiz direk olarak altın kürsü bekliyoruz. Feyzullah, Sırbistan’da yapılacak olan dünya şampiyonasına istiklal marşımızı söyletebilecek, Türk Bayrağımızı göndere çektirebilecek güce sahip ve o kapasitede bir güreşçimiz bu her zaman her yerde rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Feyzullah kardeşimize dua ediyoruz inşallah Sırbistan’da yapılacak olan dünya şampiyonasına hem ülkemizi hem, Lapseki’mizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve altın madalya bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.