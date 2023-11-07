Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan, Türkiye’nin sağlık alanındaki 100 yıllık geçmişine fotoğraflarla ışık tutan ’Kelimeler İz Bırakır Geleceğe’ sergisi Medipol Mega Üniversite Hastanesinde açıldı. Sergide hekimler tarafından geleceğin doktorlarına verilmek üzere yazılan mektuplar da sergilendi.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel ’Kelimeler İz Bırakır Geleceğe’ sergisi Medipol Mega Üniversite Hastanesi fuaye alanında açıldı. Bir hafta sürecek olan sergide Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda, 1. Dünya Savaşı’nda ve cumhuriyetin ilk yıllarında canları pahasına mücadele eden Türk hekim ve hemşirelerinin daha önce görülmemiş 50 fotoğrafı sergilendi. Cumhuriyetin 100. yıl kutlaması olarak düzenlenen sergide günümüz doktorları tarafından 100 yıl sonrasındaki hekimlere verilmek üzere yazılan mektuplar da sergilendi.

Geleceğin hekimlerine ‘insanı sevin, önem verin’ mesajı

Yazdığı mektupta ‘insan sevgisi’ üzerine mesajlar verdiğini belirten Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Sema Anak, sergi ile ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:

“Sergimiz cumhuriyetin bir kutlamasıdır. Daha önce hiç gün yüzüne çıkmamız fotoğraflar sergileniyor. Ayrıca geleceğin hekimlerine mektuplar yazdık. Mektupları yazarken geleceği hayal etmek çok da kolay olmadı. Gelecekte tıp mesleği değişecek. O nedenle çok detaya girmeden, bugünün klasiklerinin devam edip etmeyeceğini tartışarak yazdım. Mektubumda mesajım ‘insanı sevin, önem verin’ oldu. İnsanın olduğu yerde sağlık sorunu olacaktır. O nedenle insanlara saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum.”

“Bizden sonrakiler dünyanın lideri olacaklar”

Türkiye’nin 100 yıl içinde sağlık alanında geldiği noktadan gurur duyduğunu ifade eden Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Murat Elli, “Fotoğrafları görünce aklıma iki şey geldi. İlki ‘Savaşlar neden var?’ Çocukları yaşatmak için anneler, aileler, devletler herkes emek harcıyor. Bir yandan da bakıyoruz ki Gazze’de binlerce çocuk ölüyor. Diğer taraftan da şunu gördüm. Bizden önceki kuşaklar bu 100 yılda çok şey yapmışlar. Yoksulluktan, imkânsızlıktan yeni bir devlet oluşturmuşlar. Devletimiz çocuğuna bakan, çocuklarını tedavi eden oldukça iyi bir konumda. Bu fotoğraflardan bu yana devletimizin geldiği noktadan gurur duyuyorum. Ayrıca 100 yıl sonrası için meslektaşlarıma bir mektup yazdım. Bizden öncekilerin işi çok zordu. Çok şey yaptılar. Bizden sonrakiler ise inanıyorum ki çok daha iyi ve dünyanın lideri olacaklar” dedi.

“Gelecekteki meslektaşlarımız daha güzel fotoğraflar ortaya koyacaklar”

Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ise sergi ile ilgili görüşlerinde şu ifadelere yer verdi:

“Geçen 100 yıl zor ve hayatta kalmak için büyük bedellerin ödendiği bir 100 yıldı. Bu etkinlik önümüzdeki 100 yılı planlama ve umut adına yapıldı. 100 yıl önceki tarihe baktığımız zaman neler yaşandığını, ne gibi bedeller ödendiğini görüyoruz. 100 yıllık sürecin ne kadar başarılı olduğu, barışı ne kadar önemsediğini de görüyoruz. Bu sürecin devamlılığı ve gelecek nesillere aktarılması bizim açımızdan çok değerli olacaktır. 100 yıl sonra meslektaşlarımız, böyle bir sergi yaptıklarında çok daha iyi fotoğraflarla karşılaşacaklar ve daha güzel fotoğraflar ortaya koyacaklar. Gelecekteki meslektaşlarıma yazmış olduğum mektupta ise bir doktor olarak içinde bulunduğum ruh halini yansıttım. 100 yıl sonra insanların öldürülmediği, savaşın olmadığı, paylaşımın adilce olduğu bir dünyanın var olma umudunu yazdım. Mesleğimizdeki güncel tecrübeleri ve zorlukları aktardım.”