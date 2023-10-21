Cumhuriyet’in 100. yılına özel Türkiye’nin 100. farklı noktasında dalgıçlar tarafından dalış gerçekleştirildi. Samsun’da da toplanan dalgıçlar serbest dalış yaparak denizde Türk bayrağı açtı.

Atakum Belediyesi, Samsun Dalış Okulu ve Derinlere Saygı Dalışı Platformu iş birliğinde Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle Türkiye’nin 100 noktasında eş zamanlı yapılan “Cumhuriyet’e derinden bağlıyız” dalışı gerçekleştirildi. Serbest dalış yapan dalgıçlar suyun yüzeyinde Türk bayrağı ve “Cumhuriyet’e derinden bağlıyız” flamalarını açtı.

"Güçlenmiş şekilde Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına adım atıyoruz"

Anlamlı bir dalış etkinliği olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bugün Türkiye’nin 100 noktasında ve aynı anda, Cumhuriyet’in 100. yılına atfen dalgıçlarımız denize dalıyorlar. Tüm Türkiye biliyor ki; Cumhuriyet ile oynayan ve Cumhuriyet’in geleceğiyle hesap yapanlar çok. Ama ‘Biz Cumhuriyet’e derinden bağlıyız ve Atatürk’ün Cumhuriyet’ini kimseye yem etmeyiz diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Hiçbir millete nasip olmayan güçlü, ilkeleri sağlam ve bugün 100 yıl sonra daha da güçlenmiş bir şekilde Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına adım atıyoruz” dedi.

Dalgıçların çok değerli bir dalış gerçekleştirdiklerini belirten Samsun Dalış Okulu Platformu Başkanı Serdar Bostancı, “Atatürk’ümüzü ve diğer cumhurbaşkanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Desteklerinden dolayı Atakum Belediyemize ve Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

Dalışı gerçekleştiren sporculardan Ceren Bostancı, “Bizim için gurur verici ve heyecanlı bir dalıştı. Görüş mesafesinden dolayı tüplü dalış yapamadık ama serbest dalış yaparak bayrağımızı açtık. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bir diğer sporcu Hakan Kaya ise dalışta yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Destekleyen herkese, Atakum Belediyesi’ne ve Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Dalış boyunca Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli gemi adamlar ise güvenlik tedbirleri için görev aldı.