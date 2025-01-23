Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra Suriye’nin başkenti Şam’a ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012’de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. THY’nin 13 yıl aradan sonra Suriye’nin başkenti Şam’a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı’ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla gerçekleştirildi. İstanbul’dan şarkılarla 349 yolcuyu taşıyan THY uçağı yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Uçağın kokpit camına asılan Türkiye ve Suriye bayrakları dikkat çekti. Uçağın inişinin ardından havalimanı binasına otobüslerle getirilen yolcular, otobüslerden "Suriye Esad’ın değil bizim" sloganları atarak indi.