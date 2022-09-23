Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Pakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gıda kolisi, sıcak yemek ve çadır yardımında bulunarak selden zarar gören insanların yaralarını sarıyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Pakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gıda kolisi, sıcak yemek ve çadır yardımında bulunarak selden zarar gören insanların yaralarını sarıyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yurt içi ve yurt dışında yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ile yardımsever insanlar arasında köprü olmaya devam ediyor. Muson yağmurlarının aşırı yağması ve buzulların erimesi sonucu ciddi seller oluşan Pakistan’da, ülkenin nerdeyse yarısı sular altında kaldı. Binden fazla insan hayatını kaybettiği ülkede, 100 binlerce insan bu selden yaralı kurtuldu. 33 milyon insanın selden etkilendiği ülkede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Pakistan’a en çok yardım ise yine Türkiye’den gidiyor. Bu çerçevede Yedi Başak Deneği selin olduğu ilk günden itibaren insani yardımlara başladı. Dernek gıda kolisi, sıcak yemek ve çadır yardımında bulunarak selden zarar gören insanların yaralarını sarıyor.

“Tarih boyunca Pakistan ve Türkiye zor günlerinde dayanışma içinde olmuştur”

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, “Tarih boyunca Pakistan ve Türkiye dar günlerinde birbirlerinin yanında durmuştur. Bugün Pakistan tarihinin en büyük sel afetiyle mücadele ediyor. Muson yağmurlarının aşırı yağması ve buzulların erimesi sonucu ciddi seller oluştu. Ülkenin nerdeyse yarısı sular altındadır. Binden fazla insan hayatını kaybederken, 100 binlerce insan bu selden yaralı kurtuldu. 33 milyon insan bu selden etkilendi” dedi.

“Gıda kolisi, sıcak yemek ve çadır yardımında bulunuyoruz”

Bulut, “Yedi Başak Derneği olarak bu afet başladığı günden itibaren gerek içerdeki partner kuruluşumuz gerekse AFAD Koordinesinde oluşturulan iyilik trenlerine katkıda bulunarak Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduk. 3 Ekim pazartesi günü Pakistan’a giderek bu çalışmalarımızı daha da arttırarak kardeşlerimize ulaştıracağız. Acıları dindirmek, Mazlumların yüzüne tebessüm olmak ve kardeşlerimizle dayanışma adına Pakistan’da olacağız. Bir taraftan gıda kolisi ulaştırırken aynı zamanda sıcak yemek ulaştıracağız. Evi selden etkilenen ve bugün çadırlarda kalan kardeşlerimiz için çadır kamplar uluşturacağız. Bir taraftan hijyen paketi dağıtırken diğer taraftan da sağlık taraması yapacağız. Zira henüz seller çekilmedi. Temizliğe hijyene dikkat edilmezse sağlıkla alakalı sorunlar ve salgın hastalıklar oluşabilir” şeklinde konuştu.

“Derneğimize bağışta bulanan herkese teşekkür ediyoruz”

Bulut, “Bugüne kadar Yedi Başak Derneğimize katkı sunan, bağışta bulunan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Gün Pakistanlı kardeşlerimizle dayanışma günüdür” diye konuştu.