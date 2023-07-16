Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda 1 altın ve 5 gümüş, Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda ise 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını belirterek, “Öğrencilerimiz Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda tarihi bir başarıya imza atarak ülkemizi 112 ülke arasında 8. sıraya taşıdı. Böylece matematikte olimpiyat tarihimizdeki en iyi ikinci başarımızı kazandık. 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda ise 3 gümüş, 1 bronz madalya alan öğrencilerimiz göğsümüzü kabarttı” dedi.

Japonya’nın Chiba şehrinde 112 ülkeden 623 öğrencinin yarıştığı 64. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden Mehmet Can Baştemir altın, Barış Koyuncu, Şevket Onur Yılmaz, Melek Güngör, Serdar Bozdağ ile Hakan Gündoğan da gümüş madalyanın sahibi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ain kentinde 80 ülkeden 320 öğrencinin katılımı ile düzenlenen 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda ise Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden Halil Eren Uyar, Erdem Yamalıoğlu, Tolga Tabanlı gümüş ve Kerem Aydın da bronz madalya kazandı.

"Alınan uluslararası başarılar göğsümüzü kabarttı"

İki ayrı olimpiyatta gelen başarılara ilişkin değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yetiştirilen genç bilim insanlarımız katıldıkları olimpiyatlarda bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizin adını en üst sıralara taşıdı. Öğrencilerimiz, matematikte tarihi bir başarıya imza atarak ülkemizi 112 ülke arasında 8. sıraya yükseltti. Bu sonuçlarla olimpiyat tarihimizdeki en iyi ikinci başarımızı elde ettik. Gençlerimiz, Biyoloji Olimpiyatı’nda da çok iyi mücadele ettiler. Türkiye Yüzyılı’nda geleceğin bilim insanları olarak gördüğümüz gençlerimiz, emeklerimizi boşa çıkarmıyor. Son dönemlerde uluslararası arenada artan bu başarı grafiği, bilimle yoğrulan gençlerimizin emeklerinin birer nişanesi. Bilim ve teknoloji üreten, geliştiren gençlerimiz sayesinde uluslararası arenada söz sahibi bir Türkiye olarak geleceğimize daha da umutla bakıyoruz. Bizler, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzdan hareketle gençlerimize her alanda destek olmayı sürdüreceğiz. Olimpiyatlara katılarak ülkemizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerini ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.