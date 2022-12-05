Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan’a günü birlik turlar yoğun ilgi görüyor. Artvin, Rize ve Trabzon başta olmak üzere bir çok ilden tur şirketleri Batum’a günü birlik turlar düzenliyor. Gezilere katılanlar Türkiye’ye göre daha uygun fiyatlarla telefon almak için uğraş veriyor .

Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan’a günü birlik turlar yoğun ilgi görüyor. Artvin, Rize ve Trabzon başta olmak üzere bir çok ilden tur şirketleri Batum’a günü birlik turlar düzenliyor. Gezilere katılanlar Türkiye’ye göre daha uygun fiyatlarla telefon almak için uğraş veriyor .

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı’nda günü birlik turlara yoğun ilgi Pasaport ve vize gerekmeden sadece Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle geçiş kolaylığı ve Yurtdışı çıkış harcı 150 lira olan Gürcistan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Sarp sınır kapısından yürüyerek geçen vatandaşlar kimlik kontrolleri ardından Batum’a giriş yapıyor. Döviz bürolarında Türk liralarını Gürcistan’ın para birimi Lari’ye çevirerek alışveriş ve yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Artvin, Rize ve Trabzon başta olmak üzere bir çok ilden tur şirketleri Batum’a günü birlik turlar düzenliyor. Batum’a gelen ziyaretçiler birçok tarihi ve kültürel yerleri gezdikten sonra en uğrak noktalardan birisi ise Ali ve Nino heykeli oluyor. Heykel kavuşamayan iki genci temsil ediyor.

Gezi turlarına katılan Yavuz Çetin, “Batum zaten görmek istediğim bir yerdi ve direk kimlikle girilebildiği için ülkemizden bir yer gibi geldi bana. Bir tur vardı. Tura katıldık. Şartlar olarak doğal şartlar Rize, Trabzon ve Artvin’den sonra bir düzlük var bu biraz güzel yani. Böyle bir yerin Türkiye’de olmasını çok isterdim açıkçası” dedi.

Şeyma Yazıcı ise, “Burada kiliseleri gezdik. Ali Nino heykelini sahilini Karadeniz’e benzeyen sahili var. Öyle gezmeye geldik kafa dağıtmaya geldik. Biz Rize’de yaşıyoruz o yüzden gelmişken burada yaşamışken bir de Batum’u görelim istedik o yüzden geldik” diye konuştu.

Sevilay Tantoğlu’da, “Kemalpaşa’dan geldim. Yaklaşık 4 kilometre uzaktayız. Yani geliyoruz bazen değerlendiriyoruz. Yaklaşık 4 senedir gelmemiştim. 4 sene sonra geldim bayağı bir değişmiş buralar bayağı bir gelişmiş. Yalnız tek başıma da geliyorum çok geldim eskiden benim kuaförüm buradaydı çok geliyordum yani haftada bir geliyordum” ifadelerini kullandı.