Gaziantep merkezli yüzde 100 yerli sermaye ile suni çim üretimi yapan Turk Grass Ma Carpet, HomeTex Fuarı’nda yerini aldı. Fuar kapsamında, ikili görüşmeler yapan firma, dev futbol kulüplerine de ihracat yapıyor.

Dünya ev tekstili fuarını İstanbul’da buluşturan HomeTex, kapılarına ziyaretçilerine açtı. Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Afrika’nın büyük tekstil buluşturan fuar, 126 ülkeden 170 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Fuarda, Gaziantep merkezli, yüzde 100 yerli sermaye Turk Grass Ma Carpet, HomeTex Fuarı’nda misafirlerine ev sahipliği yapıyor. Burj Khalifa’nın balkonlarından Hannover Messe’ye; Real Madrid, Barça, Ajax ve Liverpool gibi dünyaca ünlü takımların stadyumlarından London School Of Economics Futbol Sahası’na kadar birçok dünya devinin tercihlerinden olan Turk Grass Ma Carpet, ürettiği yüksek kaliteli suni çim halılarını Hometex Fuarı’nda Türk piyasasının beğenisine sundu. Turk Grass Ma Carpet kurucusu Memet Arslan, 2023 yılı sonunda 10 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedeflediklerini ve amaçlarının çok satan firma olmak değil, kalite ile anılmak olduğunu vurguladı.

“2023 yılı sonunda 10 milyon dolar ciro yapmayı hedefliyoruz”

Dekoratif kullanımdan bahçelere ve halı sahalara kadar özel ürünler yaptıkları belirten Memet Arslan, “Kendi geliştirmiş olduğum sağlık açısından bir önlem olarak anti-statik (topraklama etkisi olan) ve güneş ışıklarına karşı solmayı engelleyen ürünlerimiz aynı zamanda yağmur tahliye sistemine de sahip. Dekorasyon ve peyzaj alanlarında yurt içi ve yurt dışı birçok projeye malzeme temin ediyoruz. Şirketimiz, ürün çeşitliliğini yeni teknolojik gelişmeler paralelinde sürekli olarak genişletiyor. Otel halısı, parça halı üretim ve satışında da sektöründe öncü ve lider firmalardanız. Son teknolojiye sahip makine parkımız ve sunduğumuz ürünlerle yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza attık. Burj Khalifa’nın balkonlarından, Real Madrid, Barcelona, Ajax ve Liverpool gibi dünyaca ünlü takımların stadyumlarında yer alan yüksek kaliteli suni çim halısını üretiyoruz’ dedi. 50 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Arslan, 2022 yılında 6 milyon dolar ciro rakamına ulaştıklarını bu yıl sonunda ise 10 milyon dolarlık ciro gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. İstihdam şu anda 30 kişi sene sonunda 50 kişi olacak. Bizim işlerimiz genelde makine ile oluyor” diye konuştu.

“Made In Türkiye damgasını tüm dünyaya vuracak”

Gerçekleştirdikleri ihracat ile Türk bayrağını dalgalandırdıklarını aktaran Arslan, “Uluslararası marka oluşturma fikriyle 2 yıl önce Gaziantep’te kurulduk. Sentetik çim, duvardan duvara halı, parça halı ve sportif zeminler konusunda üretim, pazarlama, ticaret ve ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyaca ünlü futbol takımlarının halı sahalarına özel çim üretiyoruz. Dünyaya suni çim halı satıyoruz. Artık iç pazara da hizmet vermek için düğmeye bastık. Made In Turkiye damgasını tüm dünyaya vurmakta kararlıyız. Kaliteli ürünlerimiz kullanıcılarımızdan tam not alıyor” dedi.

“Yıllarca bize yapamazsınız dediler, Belçika’dan liderliği alacağız”

Teknolojik yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve yüzde yüz yerli imalat prosesi ile yatırım odaklı olduklarını belirten Arslan, “Amacımız dünyada en çok satan olmak değil, en kaliteli ürünleri imal eden bir firma olabilmektir. Hedefimiz Belçikalıların elinden liderlik bayrağını almak. Yıllarca bize yapamazsınız dediler. Çin’den alın ve başka yerlere satın dediler. Biz, dünyada birileri bunu üretiyorsa biz bu topraklarda en iyisini üretiriz dedik ve üretmeye de devam ediyoruz. HomeTex Fuarı’nda ürünlerimizi misafirlerimiz ile buluşturduk. Kalitemiz büyük övgü topladı. Fuarda hem iç pazarla hem de dünya ev tekstili firmalarının lider oyuncuları ile bir araya geldik. Ürünlerimizi herkesin görmesini sağladık” diyerek sözlerini tamamladı.

Turk Grass Ma Carpet, HomeTex’te 10. Hall’de A-15 stantta yer alıyor.