Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’’ listesi yayınlandı. 210 bin 198 bilim insanı dünyada yüzde 2’lik dilim içerisinde sıralandı. Bu yıl listeye giren bilim insanı sayısı geçen yıla göre 9 bin 879 artış gösterdi.

‘’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’’ listesi yayınlandı. Türk üniversitelerinden listeye giren bilim insanı sayısı geçtiğimiz yıla göre artarak toplamda 1403’e ulaştı. Hazırlanan rapor kapsamında “Kariyer Boyu Etki Listesi” açıklandı. Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Shahram Minaei, açıklanan listede 82bin 803 bilim insanı arasında 277’nci sırada yer alarak, yüzde 0.33 dilime adını yazdırdı.

Listenin oluşturulmasında, nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılıyor.