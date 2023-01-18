Avrupa Birliğinin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) çerçevesinde, Türkiye’nin mülteci destek çalışmalarına katkı yapmaya devam eden Polonya, savaştan sonra Türkiye’ye gelen Ukraynalı çocuklar için de yardım elini uzattı.

Avrupa Birliğinin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) çerçevesinde, Türkiye’nin mülteci destek çalışmalarına katkı yapmaya devam eden Polonya, savaştan sonra Türkiye’ye gelen Ukraynalı çocuklar için de yardım elini uzattı.

Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Polonya Kalkınma İş Birliği ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Türkiye’de ikamet eden Ukraynalı çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla el ele verdi. “Türkiye’deki Ukraynalı Mülteci Çocuklara Malzeme Desteği Projesi” ile yüzlerce refakatsiz ve kimsesiz çocuğun acil giysi ihtiyacı karşılanacak. Projenin uygulaması, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından başlatıldı. Proje, Antalya’da ikamet eden ve en savunmasız durumdaki Ukraynalı çocuklara yönelik olarak planlandı. Proje çerçevesinde 2 bin 300 adet malzeme dağıtımı yapılacak. Savaş başlangıcından bu yana 2 bin 700’den fazla refakatsiz çocuğun güvenliği, Ukrayna Büyükelçiliğinin koordinasyonu ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.

SGDD-ASAM’ın tespitine göre; gıda, sıcak tutacak giysiler, hijyen ve sanitasyon gereçleri bu çocukların ihtiyaç duyduğu malzemelerin başında geliyor.