Osmaniye Belediyesi koordinasyonunda, Türkiye’de yaşayan Güney Koreli vatandaşlar, depremin etkilediği Osmaniye’de afetzede çocuklarla bir araya geldi. Güney Korelilerle birlikte oyunlar oynayıp, resim çalışması yapan afetzede çocuklara, depremin etkisi bir nebzede olsa unutturulmaya çalışıldı.

Güney Kore ve Türkiye Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerde yaşayan Güney Koreli ailelerden oluşan 38 kişilik gurup, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 il alasında yer alan Osmaniye’ye yardım ve destek maksatlı geldi. Osmaniye Belediyesi koordinasyonunda kentte bulunan gurup, Karaçay Konteyner Kentini ziyaret ederek, burada afetzede çocuklarla buluştu.

Çocuklara deprem korkusunu unutturmak için buradayız

Güney Koreli aileler, çocukları ile birlikte, konteyner kentte kalan afetzede çocuklarla birlikte çeşitli oyun faaliyetlerine katıldı. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan çocuklara mısır ve pamuklu şeker ikram edilip, tişört ve balon hediye edildi. Daha sonra ise Osmaniye Belediyesi Çocuk Oyun Otobüsünde çeşitli oyun faaliyetlerine katılarak güzel bir gün geçirdi.

Güney Kore ve Türkiye Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sung Hee Yoon, “Bugün Osmaniye’ye gelerek çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerde bulunduk. Buraya gelen Güney Koreli arkadaşlarımızın hepsi Türkiye’de Ankara, İstanbul ve Bursa gibi yerlerde yaşıyorlar. Çocukları ile ailecek bugün Osmaniye’ye geldiler, yardım faaliyetinde bulunup, çocuk etkinliklerine katıldılar. Çocukla resim yapıyoruz, müzikler eşliğinde oyunlar oynuyoruz. Onlara pamuklu şeker ve mısır dağıttık. Depremden dolayı Osmaniye’de çok büyük bir felaket vardı. Ona rağmen yaşam devam ediyor. Özellikle çocuklara deprem korkusunu unutturmak için bugün buradayız"dedi.