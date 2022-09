Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelliler, Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği’nde buluştu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği, 30. yılında 28. kez coşkuyla kutlandı. Bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen şenliklere Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 750 engelli ve aileleri katıldı. Açılışı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ve kortejle yapılan şenliklerin 6 gün süreceği öğrenildi.

Ayvalık polisinin engellilere çiçekler verdiği şenlik, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Başkanı Aynur Dankas, konuk engelliler, daire amirleri, ilçedeki engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla başladı. Açılış töreninde konuşan Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankas, pandemi nedeniyle iki yıllık aradan sonra yeniden Ayvalık’ta buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sevgili çocuklarım, bugün hepinizin yüzünde aynı heyecan ve mutluluğu görüyorum. Biliyorum ki Ayvalık Engelliler Şenliği bana, bize, size, hepimize iyi geliyor. Birlikte olmanın gücünü, yan yana durmanın dayanışmasını burada daha fazla hissediyoruz. Bu şenlik sadece bir şenlik değil. Bu şenlik, aslında hayata karıştığımız bir yer. Toplumun engellilere yönelik daha duyarlı, daha bilinçli olması gerekiyor. Ancak bu şekilde sorunlarımızın çözümü için bir adım atılabilir. İşte bu ortamda bizlerin sorunlarını dile getirdiği erişilebilirlik taleplerini hep birlikte bir kere daha ifade ettiğimiz yer. Bizler sadece evde olmamalıyız. Evde, işte, sokakta, çalışma hayatında, konserlerde, tiyatroda, sosyal hayatın yani yaşamın içinde olmak istiyoruz” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Ayvalık Belediyesi olarak 27 yıldan bu yana düzenlenen engelliler şenliğine her zaman destek olduk; olanaklarımız ölçüsünde destek vermeye de devam edeceğiz. Çünkü biz sizlere destek konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Biz sizleri sadece 3 Aralık Engelliler Günü’nde değil, her gün hatırlıyoruz, her gün sizlerin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz, engellilerle birlikte bir yaşamı paylaşıyoruz. Küçükköy Belediye Başkanlığında görev yaptığım süreçte de bu şenliğe destek vermiştik. Ayvalık’ta göreve geldiğim ilk yıl 2019’da ve benden önce görevde bulunan belediye başkanlarımız da bu etkinliğin her zaman yanında oldu. Araya pandemi girince şenlikleri iki yıl ertelemek zorunda kaldık, onun için engelli dostlarımızla iki yıl aradan sonra hasret gidereceğiz. Sizlerle aramıza hiçbir engel giremez, bizim sevgimize engel yok. İki yıl aradan sonra sizlerle beraber olmak bize ayrıca haz veriyor, onur veriyor. Engelli bireylerimizin her zaman yanında olan sosyal belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimler engelli bireylerin yanında olmak zorunda, bunun bilinciyle hareket ederek hiçbir desteği onlardan esirgemiyoruz, esirgemeyeceğiz” diye konuştu.

Açılışta konuşan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, 30 yıldan bu yana dünyanın hiçbir yerinde olmayan böylesi bir şenliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu şenliklerde emekleri geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından özel birey Fehmi Helvacıoğlu’nun Ayvalık’ta kaleme aldığı “Güneş Ellerimde” şiiri meydanı dolduranlar tarafından ilgiyle dinlendi. Otizmli Mutluhan Er, Ayvalık temalı tuval üzerine çizimlerini Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’a ve Başkan Mesut Ergin’e hediye etti. Tören, yurdun dört bir yanından Ayvalık’a gelen engellilerin kortej geçişi ile sona erdi.

Engelliler Şenliği’nin 2 Ekim’e kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceği öğrenildi.