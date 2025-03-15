Yılda 12,5 milyonun üzerinde test çalışması yapan ve Türkiye’deki en kapsamlı yedi halk sağlığı laboratuvarından biri olan Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı 9 ile kimyasal ve mikrobiyolojik su analizi, 10 ile de salgın hastalıklarla ilgili hizmet veriyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı, Türkiye’nin en kapsamlı yedi halk sağlığı laboratuvarından biri olarak hizmet veriyor. Yılda 12,5 milyonun üzerinde test çalışması gerçekleştiren laboratuvar, halk sağlığının korunması adına önemli bir rol üstleniyor. Laboratuvar, Samsun’la birlikte toplam 9 ile kimyasal ve mikrobiyolojik su analizi hizmeti sunarken, 10 ile de salgın hastalıklarla ilgili test ve analiz desteği sağlıyor. Su kalitesinin izlenmesi ve salgın hastalıkların tespiti açısından kritik görevler üstlenen merkez, halk sağlığı alanında önemli katkılar sunuyor. Ayrıca Samsun’daki aile sağlığı merkezlerinde yapılan tahliller de bu laboratuvarda incelenerek vatandaşlara güvenilir sağlık hizmeti sağlanıyor.

Aylık 1 milyonu aşan test kapasitesi

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Yoğun çalışmanın sonucunda sadece 2024 yılında 12,5 milyonun üzerinde test çalışması yapan ve Türkiye’deki en kapsamlı 7 halk sağlığı laboratuvarından biri olan merkezimiz, sadece şehrimize değil aylık 1 milyonu aşan test kapasitesiyle, 9 ayrı şehrimize (Amasya, Çorum, Ordu, Tokat, Sinop, Trabzon, Sivas, Giresun, Rize) de hizmet sunarak bir referans laboratuvar hüviyetinde görev yapmaktadır. Özellikle bölgemizin ve ülkemizin çeşitli şehirlerinin su sağlığının korunması adına da önemli hizmet veren laboratuvarımız, hızlı ve güvenilir sonuç raporlaması sayesinde aralarında Aydın, Manisa, Erzincan, Tokat, Sinop, Amasya, Ordu ve Çorum illerinin bulunduğu 8 ilimize de kimyasal ve mikrobiyolojik su analizi (İçme ve kullanma suyu, yüzme suyu, kaplıca suyu, kaynak suyu vb.) anlamında hizmet vermektedir. 2024 yılında su numunelerinde 262 bin test hizmeti sunan merkezimiz, yapılan testler sonucunda 7-10 gün içinde sonuçları raporlayarak ilgili kurumlara ulaştırmaktadır" dedi.

"KKKA testlerinin yapıldığı ülkedeki 3 laboratuvardan biri"

Merkezin ayrıca Kırım Kongo kanamalı ateşi(KKKA) hastalığı testlerinin yapıldığı ülkedeki 3 laboratuvardan biri olduğunu belirten Uras, "Laboratuvarımız, tüberküloz laboratuvarı olarak da 5 ilimize hizmet vermekte. Kızamık kızamıkçık laboratuvarlarımızda Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO), içme suyu, deniz, kaynak suyu ve havuz suyu gibi analizlerde ise TÜRKAK tarafından akredite olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ocak ayı itibarıyla KETEM tarafından alınan bölgenin kanser tarama numuneleri (HPV PCR) de laboratuvarımızda çalışılmaya başlanmıştır" diye konuştu.

"Salgın ya da olağanüstü durumda bölgedeki lojistik ve laboratuvar merkezi olarak hizmet ediyor"

Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sema Aydoğdu, "Kaplıca suları, otel suları, içme suları, hastane sularında ’legionella’ bakterisinin olup olmadığına bakıyoruz. Yasal mevzuat gereği özel hastaneler, devlet hastaneleri, konaklama yerleri, turistlik tesisler ve kaplıcalardan rutin olarak bize ayda belirli günlerde örnek gelmesi gerekmektedir. Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı herhangi bir salgın ya da olağanüstü durumda bölgedeki lojistik ve laboratuvar merkezi olarak hizmet etmektedir" şeklinde konuştu.