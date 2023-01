Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Konya’nın asırlık geleneği olan şivlilik geleneğini çocuklar için bayram havasına dönüştürdü. 5 gün boyunca sürecek etkinlikte çocuklar gönüllerince doyasıya eğlenecek. Yoğun ilgi gören etkinliği ilk gün 80 bin 507 kişi ziyaret etti.

Konya’da Regaib Kandili’nde geleneksel olarak kutlanan şivlilik etkinliği çerçevesinde Selçuklu Kongre Merkezinde Şivlilik Çocuk Bayramı düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi, etkinliğin resmi açılışını yaptı. Geçtiğimiz yıl Selçuklu Belediyesi tarafından “Şivlilik Çocuk Festivali” olarak yapılan ve tüm Türkiye’de ses getiren etkinlik bu yıl da “Şivlilik Çocuk Bayramı” olarak çocuklar ve ailelerini misafir ediyor.

“Şivliliği bir çocuk bayramına dönüştürdük”

Konuşmasına tüm İslam aleminin Regaib Kandili ve üç aylarını tebrik ederek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün bizim için özel bir gün. Çünkü Konyamız’ın asırlık geleneği şivliliğin bayrama dönüştüğü gün. Geçen yıl çocuklarımızla birlikte burada Selçuklu Kongre Merkezi’nde şivliliği hep birlikte kutlamıştık. Çocuk şenliğini icra etmiştik. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizle birlikte iş birliği halinde artık şivliliği bir çocuk bayramına dönüştürdük. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bu asırlık geleneği inşallah bundan sonra Konyamız’da bir bayram havasında hep birlikte birlik, beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde gerçekleştireceğiz. Üç aylar; mübarek aylar, mübarek günler. İnşallah bizler için rahmetin, bereketin, mağfiretin dolu dolu yaşandığı aylar olacak. Çocuklarımızla birlikte bu güzel günleri idrak edebilmek, onları sevindirebilmek, kardeşliği, barışı, dayanışmayı, yardımlaşmayı, milli manevi değerlerimizi onlara aktarabilmek bizim için önemli. O yüzden çocuklarımızın burada güzel, hoşça vakit geçirmesi, farklı etkinliklere katılması, hediyelerini alması, aileleriyle birlikte atölye faaliyetlerine, konser programlarına, tiyatro programlarına katılması, 5 gün boyunca pazar gününe kadar inşallah burada hep birlikte gerçekleşmiş olacak” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve kaynaşması adına güzel bir etkinlik gerçekleştiriliyor”

Etkinliğin hem Konya’ya hem de şivlilik geleneğine çok yakıştığını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konyamız’ın çok güzel bir geleneği şivlilik, çocuklarımızın sosyalleşmesi, mahalleyi tanıması, çevreyi tanıması, birbirleriyle kaynaşması adına çok güzel bir etkinlik. Bizler böyle birlikte, beraber hareket ettiğimiz sürece inşallah daha güçlü olacağız. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. İnşallah hep birlikte sağlık, mutluluk, huzur içerisinde Ramazan ayına da kavuşuruz diyorum. Selçuklu Belediyemizi, Büyükşehir Belediyemizi, Meram Belediyemizi tebrik ediyorum. Tabii her belediyemiz kendi çapında etkinlikler yapıyor. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz tüm okullarımıza 200 bin şivlilik paketi dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanımızı çocuklarımız adına tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabii burada çok güzel etkinlikler var. Bir kaç gün buradasınız inşallah. Hiç sıkılmadan bir etkinlikten bir etkinliğe koşacaksınız” dedi.

“Şivlilik geleneği Konya sınırlarını aştı”

Konya’nın geçmişten gelerek bugüne taşınan ve bugünden de gelecek nesillere taşınacak çok güzel gelenek, görenek, örf ve adetleri olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Konya birçok şehirde olmayan farklı geçmişiyle barışık yaşayan bir şehir. Bugün bizzat ben de kızımı ve yeğenleri alarak çocukları da toplayarak şivlilik toplamaya çıktım. Hem dağıttık hem de topladık. Gerçekten şuna şahit oldum; Konya dışından gelen, daha önce Konya’yla bir şekilde münasebeti olmuş ama başka şehirde yaşayan ailelere denk geldik. Çocuğunu almış gelmiş, günübirlik, sabah gelmiş, akşam geri dönecek. Şivliliğe katılmak için hep beraber çok güzel eğlenceli bir gün yaşanıyor. Burada eğlence için her şey var. Burada gelenek için her şey var, gelecek için her şey var. Tabii bu sadece eğlenceden ibaret değil. İnşallah bizler de dün olduğu gibi nasıl bizlere öyle öğretildiyse biz de bugün çocuklarımıza mübarek üç ayların başlangıcındaki Regaib Kandili’yle beraber hem fener alayı hem de bu şivlilikle beraber onların bu manevi havayı da başlangıç olarak yansıtmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Amacımız çocuklarımızın zihninde hatıra bırakmak”

Şivliliğin birlik ve beraberlik duygularına büyük katkı sağladığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün hatıralarımızın canlandığı bir gün. Şöyle çocukluğumuza gittik, bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu ama şivlilik dört gözle beklediğimiz bir zamandı. Üç ayların geldiğini bize hatırlatan mahalleden arkadaşlarımızla kardeşlerimizle bir araya gelip elimizde torbalarla, o günün imkanlarıyla akşama kadar adeta şehrin tüm sokaklarını, arşınlayarak ganimet topladığımız bir zaman dilimi. Sonrasında da neredeyse Ramazan ayına kadar saklanan torbalarla ürün atıştırmalığını çözdüğümüz bir zamandı. Bu geleneği çocuklarımıza hatırlatmak için her yıl etkinlikler düzenliyoruz. Burada aslında yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızın zihninde iyi bir hatıra kalması. Mübarek ayların gelişinin toplum tarafından tekrar hatırlanması, Ramazan’a hazırlık ve en son da rabbim bizi Ramazan’a kavuştursun, bayrama kavuştursun diye dua etmek. Bu vesileyle üç ayların ve Regaib Kandilimiz’in tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bu çocuklar da bugün burada edindikleri bilgiyi, tecrübeyi, hatıraları kendi çocuklarına aktaracaklar ve yüzyıllardır devam eden bu gelenek inşallah Konyamız’da ilelebet devam edecektir diye ümit ediyorum. Konya gelenekleri olan bir şehir, Konya Selçuklu’nun Darül Mülkü ve o günden itibaren mütedeyyin insanların olduğu ve her zaman hassasiyetin yüksek olduğu bir şehir. Bu dönemde de çocuklarımıza bunu tekrar hatırlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl anaokulu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize şivliliklerini gönderdik. Milli Eğitim camiamız çok güzel bir iş çıkardı. Böylece sadece Konya merkezde değil, ilçelerimizde de bu geleneği bir kez daha hatırlatma imkanına kavuşmuş olduk. İnşallah Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyemizle birlikte Selçuklu Kongre Merkezi de hazırladığımız etkinlikte bu programların ana merkezi haline geldi. Zannediyorum sadece dün 80 binin üzerinde insan ziyaret etti. Pazar akşamına kadar çocuklarımıza eğlenceler hazırlıyoruz. Bununla birlikte çocuklarımızın her zaman Bilgehanelerimize, Bilim Merkezimize, Bilim Kamplarımızla, İlk Oruç Hediyemizle, Güle Oynaya Cami’ye Gel programlarımızla her zaman onların yanında oluyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından dua ve kurdele kesimiyle Şivlilik Çocuk Bayramı’nın resmi açılışı yapıldı. Sonrasında protokol üyeleri etkinlik alanını gezerek burada çocuklar ile fotoğraf çekindi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Şivlilik Çocuk Bayramı” etkinliğine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Osman Nuri Çelik, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, sivil toplum kuruluşu üyeleri, şenliğe katılan çocuklar ve aileleri katıldı.