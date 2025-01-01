SAMSUN (İHA) – Samsun’da iş adamı Ataullah Arvas tarafından 50 yıldır toplanan ve yüzde 90’ı tek olma özelliğini taşıyan el yazması tarihi kitaplar, Türkiye’deki en büyük hacimli el yazması kitap müzayedesi ile ehil ellerle buluşturulacak.

El sanatları ile ilgili bilinen eski halı, kilim, el yazması eserler, fosiller, minyatür levhalar, el yazması Hilye-i Şerifler, el yazması Kur’an-ı Kerim ve antika eşyalar gibi eserleri yaklaşık 50 yıldır toplayan Ataullah Arvas, elinde bulundurduğu kitapları müzayedeye koyma kararı aldı. Tamamına yakını tek olma özelliği taşıyan el yazması kitapların Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kayıtlı olduğunu belirten Ataullah Arvas, bu değerli eserleri ehil kurum, birim ve şahıslara ulaştırmak için müzayede kararı aldığını söyledi.

“Bendeki el yazmaları kitaplar, Türkiye’deki meslektaşlarımın hiçbirinde yok”

Eserlerinin Türkiye’deki hiçbir meslektaşında olmadığının altını çizen Ataullah Arvas, “Gerek aileden kalma gerekse 50 yıllık bir emeğin sonucu olarak biriktirdiğim kitapları ikiye ayırdım. El yazmalar ve baskılar olarak bu ayrımı yaptım. Baskıları da kendi arasında ikiye ayırdım. Onları da müteferrika ve burak baskılar olarak bir de normal çeşitli matbaalarda basılan Osmanlıca, Arapça ve Farsça eserler olarak ayırdım. Uzun yıllar bu eserleri biriktirdikten sonra bir şekilde bakımlarının zorluğu ve güçlüğünü yaşayınca bunları ehil ellere ulaştırmak için bir müzayede kararı aldım. Bunun için de önce el yazmaları eserleri müzayedeye koyuyorum. Bilahare müteferrika ve burak baskıları da ayrı müzayedeye koymak istiyorum. Çünkü elimde çok fazla var. Bendeki el yazmaları kitaplar, Türkiye’deki meslektaşlarımın hiçbirinde yok. En büyük koleksiyon bende. Bu eserler çeşitli müzayedelere kayıt edilmiş kültür varlıklarıdır. Bunları İstanbul’da Bankcosta Auction müzayede evinde kıymetini bilen kuruluş, birim ve şahıslara ulaştırmak için uğraşıyorum” dedi.

“Bine yakın baskı, 400 adet de el yazması eser mevcut”

Topladığı eserleri tek bir müzayedede sergileyemeyeceğini ifade eden Arvas, “Çok çeşitli yıllara ait eski ve değerli kitaplar elimde mevcut. Aralarında fıkıh, kelam, tasavvuf gibi birçok konuda astronomiden tıpa, tıptan hukuka kadar her konuda kitap var. Baskı eserlerden bir miktarını da yapacağım el yazması kitap müzayedesinde de sergileyeceğim. Hepsini göstermem mümkün değil çünkü bine yakın baskı, el yazması olarak da 400 kitap var. Bu kadar kitabı tek müzayedeye koymak büyük uğraşı gerektiriyor. Bu müzayedede el yazmalarının hepsini koyacağım, baskılardan da seçmece 50-60 eser koymayı düşünüyorum. Bu müzayededen sonra neticeye göre bir müzayede daha yapabilirim. İstanbul’da daha önce levhalarla ilgili birkaç sergi yaptım. Onlarda çok başarılı olduk. Şimdi de ilk kez müzayede ile bu işi değerlendirmek istiyorum” diye konuştu.