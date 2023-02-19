Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için Çekya’nın başkenti Prag’da anma töreni düzenlendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için Çekya’nın başkenti Prag’da anma töreni düzenlendi.

Çekya’nın başkenti Prag’daki Vaclavske Namesti Meydanı’nda Türklerin ve Çeklerin katılımıyla merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı. Törende, depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulurken, deprem ile ilgili Türkçe, Çekçe ve İngilizce bilgiler verildi. Türkiye’ye yardım çağrısında bulunulurken, bazı katılımcıların gözyaşlarını tutamadı.

Yağmur Bozkurt yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Çek arama-kurtarma ekibi ile gönüllü olarak Adıyaman’a giden Egemen Civan ise, “Umarım yaralarımızı bir an önce sararız. Bir sonraki depreme elimizden geldiğince daha hazır olmaya çalışalım” dedi.

Törene katılan Callum Voge, “Bugün buraya Türkiye`deki depremlerde mağdur olan depremzedeleri desteklemek ve depremde hayatını kaybedenleri anmak üzere geldik. Çekya’da haberleri yakından takip ediyoruz. Kalbimiz hayatını kaybeden ve mağdur olanlar için çarpıyor” dedi.

Azerbaycan vatandaşı Eldar Valiyev ise, depremi duyar duymaz Azerbaycan’ın kardeş Türkiye’ye yardım ettiğini belirterek, “Neyimiz varsa her şey sizindir. Sizin acınız bizim acımızdır. Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.

Büyükelçi Bağış yaptığı açıklamada, yurtdışında yaşayan Türklerin en az Türkiye’deki vatandaşlar kadar Türkiye’nin mutlulukları ile sevindiğini, üzüntüleri ile üzüldüğünü belirterek, “İnsanlar seferber oldu. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yardım topladılar. Bugün de depremde canlarını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için Prag’ın en işlek meydanında insanlarımız bir araya geldi. Türkiye’nin dostu Çekler de onlara katıldılar ve burada çok anlamlı çok duygusal bir anma töreni yaşandı” dedi.