Dünyanın en iyi parklarının tescillendiği Yeşil Bayrak Ödülleri açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı, Türkiye’nin ilk Yeşil Bayrak ödüllü İncilipınar Parkı’nın ardından Çamlık ve Adalet Parkı da Yeşil Bayrak aldı. Türkiye’deki Yeşil Bayraklı park sayısı toplam 5’e yükselirken, bunlardan 3’ünün Denizli’de olması kentin gururu oldu.

Dünyanın en iyi parklarının tescillendiği Yeşil Bayrak Ödülleri açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı, Türkiye’nin ilk Yeşil Bayrak ödüllü İncilipınar Parkı’nın ardından Çamlık ve Adalet Parkı da Yeşil Bayrak aldı. Türkiye’deki Yeşil Bayraklı park sayısı toplam 5’e yükselirken, bunlardan 3’ünün Denizli’de olması kentin gururu oldu.

Dünyanın en iyi parklarının tescillendiği, 1996 yılından beri İngiltere’deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından belirlenen Yeşil Bayrak Ödülleri bu yıl da sahibini buldu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı İncilipınar, Çamlık ve Adalet Parkı dünyanın en iyi parkları arasına girdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce dünyanın en iyi parkları arasına giren İncilipınar Parkı’nın yanında Çamlık ve Adalet Parkı için de “2022 Yeşil Bayrak” başvurusu yaptı. 1996 yılından beri İngiltere’deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için ortaya konan Yeşil Bayrak Ödülleri kısa süre önce açıklandı. Çeyrek asırdan fazladır sürdürülen ve 17 ülkede uygulanan özel program çerçevesinde İncilipınar, Çamlık ve Adalet Parkı 8 farklı kriterde yapılan değerlendirmede Yeşil Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Bununla birlikte Türkiye’deki Yeşil Bayraklı park sayısı 2022 yılında toplamda 5’e yükselirken, bunlardan 3’ünün Denizli’de olması kentin gurur kaynağı oldu.

Türkiye’de Yeşil Bayraklı ilk park İncilipınar

Yeşil Bayrak ödülü ile park ve yeşil alanların mümkün olan en yüksek çevre standartlarına sahip olduğu ve mükemmel ziyaretçi olanaklarına sahip bulunduğu vurgulanırken, İncilipınar Parkı söz konusu ödülü Türkiye’de ilk kez 2018 yılında kazanmıştı. Türkiye’nin ilk Yeşil Bayraklı parkı İncilipınar bu gururu 2019, 2020 ve 2021 yılında da sürdürmeyi başarmıştı. Öte yandan bu yıl Türkiye ile birlikte, Avustralya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Güney Kore, İspanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD’de olmak üzere 17 ülkede toplam Yeşil Bayraklı park sayısının 2 bin 418’e ulaştığı belirtildi

Denizli dünya kentleri ile yarışıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye’deki toplam 5 Yeşil Bayrak ödüllü parkın 3’ünü bünyesinde bulunduran Denizli Büyükşehir Belediyesinin ülkenin gururu olduğunu söyledi. Bir zamanlar hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorlanılan, vatandaşların güzel vakit geçirebileceği parkların olmadığı Denizli’den bugün dünya kentleriyle yarışan bir şehir haline geldiklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Tüm bu güzellikleri birlikte başardık” dedi. Türkiye’nin ilk Yeşil Bayrak ödüllü İncilipınar Parkı’nın ardından Çamlık ve Adalet Parkı’nın da aynı ödüle layık görülmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Denizli’miz park ve yeşil alan çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Mutluyuz, gururluyuz ve ilklere imza atmaya devam ediyoruz” dedi.