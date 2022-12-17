Çankırı’da 2019 yılında kurulan ve Türkiye’de 3 örneğinin bulunduğu hayvan hastanesi, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Ankara’daki hayvan yetiştiricileri ve yaban hayvanlarının umudu oldu.

Çankırı’da 2019 yılında kurulan ve Türkiye’de 3 örneğinin bulunduğu hayvan hastanesi, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Ankara’daki hayvan yetiştiricileri ve yaban hayvanlarının umudu oldu.

Çankırı’da 2018 yılında artan buzağı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan Çankırı Hayvan Hastanesi, 3 yıldır umut olmaya devam ediyor. Düşük tedavi ücretlerinin talep edildiği hayvan hastanesinde, yapılan buzağı tedavilerinde yaklaşık yüzde 75 başarı oranına ulaşıldı. Alanında uzman veteriner hekim ve personellerin hizmet verdiği hastanede, 3 yılda yüzlerce hayvan sağlığına kavuştu. Kastamonu, Çorum ve Ankara’dan da taleplerin alındığı hastane, hayvan yetiştiricilerin umudu oldu. Yaban hayvanları ve evcil hayvanlar da sağlıklarına kavuşturulan hastanenin ilerleyen süreçte, şehir merkezi dışına taşınarak geliştirilmesi hedefleniyor.

"Tedavilerinde yüzde 70 ve 80 oranında bir başarı sağladık"

Hastane ile ilgili bilgi veren Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Çankırı Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çendek, “Çankırı Hayvan Hastanesi yönetim kurulu başkanlığı yürütmekteyim. İlimiz hayvancılığın yoğun olduğu bir il. köylerde oturan insanlarımızın geçim kaynağının hayvancılık olması sebebiyle, 2018 yılında buzağılarının ölmesi, özellikle hayvan hastanesini açmamın sebeplerinden bir tanesi. Buzağıları yaşatma adına, köyde oturan insanların hayvanları, buzağıları ölmesin diye böyle bir düşünceyle bir yola çıktık. 2019 yılının Aralık ayında Çankırımıza kazandırmış olduk. Bugüne kadar yapmış olduğumuz buzağı tedavilerinde yüzde 70 ve 80 oranında bir başarı sağladık. Bunun yanı sıra, kanatlı hayvanlar, sokak hayvanların tedavisinde de hizmetler vermekteyiz. Hastanemiz 17 personele 24 saat esaslı olarak çalışıyor. Tabi ki konuşamayan canlıyı yaşatabilmek bizim için çok önemli. İlk gün nasıl bir heyecanla hastaneyi açtıysak o heyecanla hem hekim arkadaşlarımız, hem normal personeller, biz de devam etmekteyiz. Hastanemize Çorum’dan, Kastamonu’dan ve özellikle Ankara Çubuk’tan hayvanlar getirilmekte” dedi.

“Büyük bir alanda farklı bölümler yaparak devam ettirmeyi düşünüyoruz”

Hayvan hastanesinin geliştirilmesi için planlamalar yaptıklarını ifade eden Çendek, “Ağırlığımız şu anda büyükbaş. Çünkü burada biz buzağıları yaşatmak zorundayız hayvan tedavilerini yapmak zorundayız. Hastanemizdeki bütün ekipmanları baktığınızda kan tahlilleri, kan sonuçlarını elde edebilmek için bu makineleri, bu cihazları hastanemize kazandırdık. İnşallah ilerleyen zamanlarda hastaneyi daha şehir dışına, büyük bir alanda farklı bölümler yaparak devam ettirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizin 7 bölgesinin 7 tane hastanesinin olması gerektiğini düşünüyorum”

Hayvan hastanelerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Ömer Çendek, “Türkiye’de 4 tane havan hastanesi vardı. Bir tanesi kapandı, Türkiye’de şu anda üç tane hastanemiz var. Bence ülkemizin 7 bölgesinin 7 tane hastanesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü cihazlarla sonuçlar elde etmek bir sonuca ulaşmak daha kolay oluyor. Bu nedenle özellikle büyükbaş, küçükbaş hayvanları yaşatabilmek için hastanemizin ülke anlamında yayılması gerekiyor. Yaptığımız tedavilerde sadece girdi maliyetleri ve normal maliyetlerin parasını alıyoruz. Yani çok yüksek bir para talep etmiyoruz. Çünkü burası birliklerin ve üreticinin hastanesi. Devletimizden ve herhangi bir yerden hiçbir gelirimiz yok” şeklinde konuştu.

Hastanede görevli Veteriner Hekim Halil İbrahim Yalçın, donanımlı bir hastanede hayvanları sağlıklarına kavuşturduklarını ifade ederek, “Bir buçuk senedir Çankırı Hayvan Hastanesi’nde aktif olarak çalışıyorum. Şu ped alanında yoğunlaştım. Bu alanda uzmanlaşıyoruz. Bir buçuk senedir çeşitli hayvanlara baktık. En yakın zamanda bir karacamız geldi. Onun da tedavisini yapıp Valimize doğaya saldık. Bu dönemde çok fazla hayvanlara bakıyoruz. Kedi, köpeklere de bakıyoruz. Burası aktif olarak çalışıyor. Saha hekimlerimiz var., onlar da köylerimize giderek oradaki büyükbaş hayvanlarla ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.